O doctoriţă din Alexandria a fost reţinută 24 de ore de poliţişti pentru că a provocat un accident rutier şi avea o alcoolemie foarte mare în sânge. În faţa anchetatorilor, a dat vina pe o tinctură pentru slăbit care conţinea alcool. Soţul ei a vrut să îl convingă pe celălalt şofer implicat în accident să declare că el era la volan, nu soţia lui, dar planul le-a fost dejucat de maşină, care a sunat automat la 112 şi a chemat poliţia.

Reporter: Aţi consumat, doamnă?

Doctoriţă: Nu.

Reporter: 0,71 (mg/l alcool pur în aerul expirat)

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Reporter: Doamna doctor, chiar dumneavoastră să beţi?

Reporter: Eraţi aptă să mergeţi la muncă cu aceea alcoolemie?

Ce au indicat primele analize ale doctoriţei

Medicul ginecolog a ajuns în cele din urmă la spital, dar nu ca să înceapă programul de gardă la care era aşteptat, ca să îi fie recoltate probe de sânge. Surse Observator spun că analizele au indicat 1,8 grame de alcool, dublu faţă de nivelul considerat infracțiune.

Reporter: Ce aţi consumat înainte să vă urcaţi la volan?

Surse din rândul anchetatorilor spun că medicul le-a declarat că băuse o tinctură pentru slăbit care conţine alcool de 34 de grade.

Doctoriţa mai avea 3 kilometri până la spital. Nu a oprit la semnul stop şi a intrat în intersecţie, unde a fost lovită din lateral de o altă maşină. Soţul femeii a venit imediat la faţa locului şi a încercat să-şi asume el accidentul, cu scuza că doctoriţa se grăbeşte la serviciu. Planul le-a fost dejucat însă de maşina dotată cu tehnologie modernă, care a sunat singură la 112.

Considerată unul dintre medicii de bază de la spital

Şefii doctoriţei, considerată unul dintre medicii de bază de la spitalul de urgenţe Alexandria, aşteaptă rezultatele oficiale de la Poliţie.

"Am adus pe altcineva pe tură. Aş vrea să o apăr cumva, nu ştiu cum. Da, deci. Nu pot. Dau din umeri şi atât. O să discutăm cazul în comisiile de specialitate şi vedem ce măsuri se impun", menţionează dr. Cătălin Dumitrașcu, director medical spital.

Spitalul din Alexandria a mai fost în centrul unui scandal după ce mai multe infirmiere au fost filmate când mâncau semințe la camera de gardă în timp ce pacienții așteptau să primească ajutor.