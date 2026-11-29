O distracție periculoasă s-a încheiat tragic pentru un adolescent de 16 ani. Băiatul și-a pierdut viața după ce s-a urcat pe o anvelopă şi s-a agăţat de o maşină, pentru o cursă prin zăpadă. La volan se afla prietenul lui, de 21 de ani, care nu avea permis de conducere.

Tragedia s-a produs noaptea trecută, în localitatea Ciupercenii Noi. Din primele informații, cei doi tineri ar fi legat o anvelopă cu o funie de mașină. Adolescentul de 16 ani s-a urcat pe ea, iar tânărul de 21 de ani a pornit autoturismul.

În momentul în care șoferul a virat la stânga, roata folosită pe post de sanie a derapat, a părăsit carosabilul şi s-a lovit de un stâlp. Tânărul nu a supravieţuit impactului.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că tânărul aflat la volan nu avea permis de conducere. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar mâine va fi prezentat procurorilor din Calafat, în vederea dispunerii unei măsuri preventive. Cercetările continuă pentru ucidere din culpă și conducere fără permis.

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