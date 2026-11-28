Traficul rutier este blocat, sâmbătă seară, pe Centura Capitalei, în urma unui accident în lanţ în care au fost implicate două autoturisme, un TIR şi o cisternă încărcată cu GPL. Potrivit poliţiştilor, în urma accidentului nu s-au înregistrat victime, iar autorităţile au dat asigurări că nu sunt scurgeri de substanţe. Poliţia Rutieră estimează reluarea traficului după ora 21.00. Primele date arată că accidentul a avut loc din cauza nerespectării vitezei în condiţii meteorologice nefavorabile.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă, sâmbătă seară, că traficul rutier este oprit temporar pe Centura Bucureşti, între localităţile Glina şi Pantelimon, din judeţul Ilfov, din cauza unei coliziuni între două autocamioane, scrie News.ro.

În urma incidentului, nu au fost semnalate victime, precizează sursa citată.

Conform informaţiilor de la locul accidentului, au fost implicate două autoturisme, un TIR şi o cisternă cu GPL, însă autorităţile dau asigurări că nu au fost scurgeri în urma impactului dintre maşini.

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Poliţiştii afirmă că, cel mai probabil, accidentul s-a produs din cauzîă că şoferii nu au respectat viteza în condiţii de vânt puternic, ninsoare şi carosabil alunecos.

Poliţiştii rutieri estimează că circulaţia ar urma să fie reluată în jurul orei 21.00.