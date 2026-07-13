Doi alpinişti români au murit după ce au căzut într-o crevasă din masivul Gran Paradiso în Alpii Italieni

Doi alpinişti de naţionalitate română şi-au pierdut viaţa în masivul Gran Paradiso din Italia după ce au căzut într-o crevasă, au anunţat luni echipele de salvatori italieni, potrivit agenţiei ANSA, citată de Agerpres.

Doi alpinişti români au murit după ce au căzut într-o crevasă masivul Gran Paradiso din Alpii italieni - Profimedia

Trupurile neînsufleţite au fost recuperate de echipa salvamont din Valle d'Aosta, care îi căuta din data de 9 iulie.

Cei doi plecaseră vineri de la refugiul Vittorio Emanuele II pentru ascensiunea pe Gran Paradiso, singurul vârf de peste 4.000 de metri aflat în întregime pe teritoriul Italiei. După ce nu s-au mai întors la refugiu, autoritățile au declanșat operațiunile de căutare.

În zilele următoare, salvatorii au efectuat mai multe survoluri cu elicopterul, însă fără succes. Ulterior, fiul unuia dintre alpiniști a sesizat, la rândul său, autoritățile. Luni dimineață, echipele de intervenție au identificat crevasa în care se aflau cei doi, situată pe traseul normal de coborâre, la aproximativ 3.700 de metri altitudine.

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Trupurile au fost găsite la circa 20 de metri adâncime în gheață și au fost transportate la morga din Aosta.

Ambele victime sunt de naţionalitate română, potrivit Agerpres. Numele acestora nu au fost făcute încă publice. Fiul unuia dintre aceştia a dat alarma după ce nu a mai reuşit să-i contacteze. Trupurile au fost găsite la o altitudine de 3.700 de metri, pe traseul de coborâre de pe Gran Paradiso.