Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Doi bărbaţi din Vâlcea, buni de plată după ce i-au înjurat pe poliţişti într-un live pe internet

Doi bărbaţi din Vâlcea s-au trezit cu amendă, după ce i-au înjurat pe poliţişti şi au folosit expresii jignitoare la adresa instituţiei într-un live pe o reţea de socializare.

de Laura Ilioiu

la 14.03.2026 , 12:35
Indivizii, de 28 şi 41 de ani din Brezoi, trebuie să achite acum 500 de lei fiecare pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Ce spun poliţiştii

Polițiștii orașului Brezoi s-au sesizat din oficiu cu privire la un material video transmis în direct pe o rețea de socializare, în care două persoane de sex masculin adresau injurii și expresii jignitoare la adresa Poliției.

Articolul continuă după reclamă

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit identitatea celor două persoane, fiind vorba despre doi bărbați, în vârstă de 28, respectiv 41 de ani, ambii din orașul Brezoi, județul Vâlcea.

În acest caz, cei doi au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 500 de lei fiecare, conform prevederilor Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Atragem atenția că manifestările injurioase sau jignitoare adresate unor instituții ori persoane, inclusiv în mediul online, pot atrage răspunderea contravențională, potrivit legislației în vigoare.

Recomandăm tuturor cetățenilor să manifeste un comportament responsabil, inclusiv în mediul online și să respecte normele de conviețuire socială și prevederile legale în vigoare.

Laura Ilioiu Like
valcea barbati injuraturi
Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă este teamă că v-ați putea pierde locul de muncă în perioada următoare?
