Ceea ce părea la început o moarte suspectă s-a transformat într-o anchetă pentru omor. Un bebeluş de nouă luni din Vâlcea a ajuns la spital în stop cardiorespirator, după ce chiar părinţii l-au predat medicilor. Doar că după necropsie, totul a luat o luat altă întorsătură. Copilul avea urme pe gât şi era malnutrit. Explicaţia mamei, o femeie de 46 de ani, este halucinantă: rănile ar fi fost provocate de ursuleţul de pluş, băieţelul dormea cu el.

"A mâncat dimineaţa cu mine, la 6:30 s-a jucat cu mine, cum ne jucam noi de obicei. Eu i-am tăiat unghiuţele. L-am lăsat în pătuţ cu ursuleţul, a dormit. Când m-am dus să mă uit de el, ca de obicei l-am găsit că nu avea instinctul ăla... cum deschideam uşa mă simţea. L-am luat în braţe, l-am bătut pe spate, i-am dat cu apă rece, nimic", a declarat Ioana Tiseanu, mama copilului. Disperată că băiatul nu mai respira, femeia a cerut ajutorul unei vecine care i-a dus cu maşina la spitalul din Horezu. Era deja prea târziu. Denis s-a născut prematur, la 7 luni şi jumătate, şi avea mai multe probleme de sănătate.

Mama dă vina pe ursuleţul de pluş cu care dormea bebeluşul

"El, la nouă luni, nu putea să se ridice în funduleţ. La Bucureşti mi-a făcut operaţia la limbă, având un chist sub limbă. Limbuţa lui atâta, atâta o avea, pentru că nu putea să crească limba din cauza acelui chist. El nu sugea decât lapte de la biberon. Atat cat a stat el si a dormit pe partea asta ca asa dormea el cu ursuletul in brate si s-a imprimat aici la frunte perna ursul", a declarat Ioana Tiseanu, mama copilului. "Copilul a fost adus in SCR, fără manevre în curs de resuscitare. Copilul era cu multiple comorbidităţi, din câte am înţeles. A fost internat şi pe la Craiova şi pe la Bucureşti, era cu o malnutriţie severă", a declarat Elena Ionică, director medical al Spitalului Orăşenesc Horezu.

Articolul continuă după reclamă

Primele rezultate ale necropsiei arată însă că Denis a avut o moarte violentă, ceea ce a dus la răsturnarea întregii anchete. Copilul de nouă luni a fost adus la acest spital, de către părinţi, fără suflare. Iniţial, poliţiştii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă, însă după necropsie, medicii au stabilit că moartea a fost produsă prin sufocare. Aşa că procurorii fac acum cercetări pentru omor.

Deocamdată, nimeni nu a fost reţinut. Cert este că, în acel moment, în casă se aflau doar părinţii băieţului. Pentru cei din comunitate este însă greu de crezut că tocmai ei ar fi putut să-i ia viaţa, având în vedere că era un copil bine îngrijit, lucru confirmat şi de anchetă.

Laura Ilioiu Like

Întrebarea zilei Vă aşeptaţi să crească euro în următoarele zile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰