Doi tineri din Republica Moldova şi-au pierdut viaţa într-un accident rutier pe centura Bârladului. Bărbatul de 25 de ani se afla la volanul maşinii şi a încercat o depăşire extrem de periculoasă.

Nu a mai avut timp să revină pe bandă şi s-a lovit frontal cu un TIR. Atât el, cât şi pasagera sa de 21 de ani au murit pe loc. Pompierii i-au găsit captivi între fiarele contorsionate ale autoturismului, fără semne vitale.

Victimele aveau o firmă de animatori care organiza spectacole la noi în ţară. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.