Observator » Evenimente » Doi tineri din Moldova, morți în Bârlad, după o depășire periculoasă. Au intrat cu mașina într-un TIR

Video Doi tineri din Moldova, morți în Bârlad, după o depășire periculoasă. Au intrat cu mașina într-un TIR

Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.09.2026, 07:51 | Modificat la 15.09.2026, 08:06

Doi tineri din Republica Moldova şi-au pierdut viaţa într-un accident rutier pe centura Bârladului. Bărbatul de 25 de ani se afla la volanul maşinii şi a încercat o depăşire extrem de periculoasă.

Nu a mai avut timp să revină pe bandă şi s-a lovit frontal cu un TIR. Atât el, cât şi pasagera sa de 21 de ani au murit pe loc. Pompierii i-au găsit captivi între fiarele contorsionate ale autoturismului, fără semne vitale.

Victimele aveau o firmă de animatori care organiza spectacole la noi în ţară. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Anda Anghelache
Like
moldova morti accident
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.