Doi tineri, reținuți după ce au tăiat anvelopele a 14 mașini în Târgu Secuiesc

Doi bărbaţi în vârstă de 23 şi 33 de ani, bănuiţi că ar fi tăiat anvelopele a 14 autovehicule din municipiul Târgu Secuiesc, au fost reţinuţi de către poliţişti, informează, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Covasna.

Potrivit sursei citate, ancheta în acest caz a demarat după ce o localnică a reclamat faptul că şi-a găsit autoturismul cu pneurile tăiate.

Echipajul de Poliţie deplasat la faţa locului a constatat că situaţia nu era singulară, în zonă fiind identificate mai multe autovehicule care aveau anvelopele înţepate ori tăiate.

"Au fost identificate în total 14 autovehicule cu distrugeri ale anvelopelor, fiind desfăşurate activităţi şi pentru stabilirea identităţii proprietarilor acestora. În urma investigaţiilor desfăşurate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc, în scurt timp au fost identificaţi doi bărbaţi de 23 şi 33 de ani, bănuiţi de comiterea acestor fapte. (...) În urma probatoriului administrat a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore a celor doi, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului, în cadrul unui dosar penal cu 13 persoane vătămate şi prejudiciu total estimat la peste 10.000 de lei", se arată într-un comunicat de presă al IPJ.

Poliţiştii continuă ancheta, cei doi bărbaţi fiind cercetaţi pentru distrugere.

