Podul Crimeei a fost vizat de un nou atac în noaptea de luni spre marți, 17 noiembrie, potrivit autorităților ruse de ocupație. Circulația rutieră a fost suspendată, iar unul dintre arcurile podului ar fi fost avariat. În zonă au fost raportate explozii puternice și a fost declanșată o alertă de atac cu rachete, potrivit Pravda .

Podul Crimeei, atacat din nou: Momentul exploziei puternice. Unul dintre arcuri ar fi fost avariat - X/ o @Gerashchenko_en

Serghei Aksionov a anunțat că Podul Crimeei a fost atacat din nou, iar circulația rutieră a fost suspendată. Oficialul le-a cerut locuitorilor și turiștilor să evite deplasările spre pod și să țină cont de restricțiile de circulație atunci când își planifică traseele: "Inamicul a atacat din nou Podul Crimeei. În acest moment, circulația vehiculelor este suspendată. Le solicităm locuitorilor și vizitatorilor Crimeei să evite deplasările în direcția podului și să țină cont de restricții atunci când își planifică traseele", a spus acesta.

Suspendarea, termen neprecizat

"Ca urmare a unui atac repetat cu drone în noaptea de 17 noiembrie, traficul pe componentele rutiere și feroviare ale Podului Crimeea a fost suspendat temporar", a afirmat Ministerul Transporturilor din Rusia.

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Două persoane au murit în atacul desfășurat în noaptea de duminică spre luni, potrivit guvernatorului Crimeei instalat de Rusia. Podul, care a fost atacat în repetate rânduri de forțele ucrainene, a fost construit de Rusia după invadarea și anexarea peninsulei în 2014. Acesta a fost inaugurat personal de președintele rus Vladimir Putin în 2018, potrivit BBC.

Ce pagube au fost raportate

Canalul "Vântul Crimeei" susține că deformarea carosabilului podului demonstrează că arcul acestuia fusese afectat încă de luni dimineață. Cablurile de susținere s-au deplasat odată cu arcul, ceea ce a provocat o torsionare a structurii podului. În partea centrală, carosabilul s-a lăsat într-o parte.

Anterior, canalul de Telegram „Vântul Crimeei” relatase despre explozii puternice în zona Podului Kerci și despre declanșarea unei alerte de atac cu rachete.

Canalul rusesc Astra a relatat că unul dintre cele două arcuri ale Podului Crimeei a fost avariat în urma atacului. Luni dimineață, autoritățile de ocupație din Crimeea au anunțat un atac asupra Podului Crimeei, în urma căruia circulația vehiculelor a fost restricționată. Luni seară, vicepremierul rus Marat Husnullin a declarat că circulația rutieră pe Podul Crimeei a fost reluată, în regim alternativ, pe un singur sens la un moment dat.

De ce este Podul Crimeei o țintă importantă pentru Ucraina

Rusia, care a ocupat peninsula ucraineană Crimeea în 2014, a construit ulterior, în mod ilegal, un pod peste strâmtoarea Kerci. Podul Crimeei este format din două structuri, una rutieră și una feroviară, care leagă Crimeea de Rusia.

Ucraina a subliniat în repetate rânduri caracterul ilegal al acestei legături și a declarat că podul reprezintă o țintă legitimă pentru forțele sale armate.

Sunt cunoscute cel puțin două atacuri reușite asupra Podului Crimeei. Primul atac a avut loc în dimineața zilei de 8 octombrie 2022, la o zi după împlinirea vârstei de 70 de ani de către Vladimir Putin. Pentru această operațiune a fost folosit un camion încărcat cu explozibili, înveliți în folie.

A doua zi, publicația rusă „Meduza” a descris Podul Crimeei, avariat în urma exploziei din 8 octombrie 2022, drept unul dintre cele mai bine protejate obiective din lume. Potrivit informațiilor prezentate, acesta ar fi fost supravegheat de la sol, din aer, de pe mare, de sub apă și chiar din spațiu.

Al doilea atac asupra podului a fost lansat de Ucraina în noaptea de 17 iulie 2023, cu ajutorul unor drone maritime de suprafață. Operațiunea a primit numele „Micul copil al mării”, la fel ca dronele folosite, cunoscute sub denumirea „Sea Baby”.

Ulterior, s-a aflat că forțele ruse de ocupație au amplasat barje la sud de Podul Crimeei. Acestea urmau să funcționeze ca bariere de protecție împotriva dronelor maritime ucrainene.

Atacuri rusești asupra Kievului. Două poduri importante au fost închise

Explozii puternice au fost auzite la Kiev cu puțin timp înainte de miezul nopții de marți. La scurt timp, primarul Vitali Kliciko a anunțat că orașul a suferit "pagube la sistemele de infrastructură critică", iar alimentarea cu energie termică și apă a fost afectată, potrivit BBC.

Autoritățile au precizat că unele servicii de metrou de suprafață din Kiev au fost afectate de atacurile din timpul nopții, după ce populația fusese îndemnată să se adăpostească în spațiile de protecție civilă. În timpul raidurilor aeriene, locuitorii Kievului se refugiază de obicei în stațiile de metrou subterane ale orașului.

Opt poduri importante traversează râul Nipru și fac legătura între partea de vest și cea de est a Kievului. Se estimează că aproximativ trei milioane de locuitori depind de aceste poduri pentru a se deplasa prin oraș. Cele mai recente atacuri rusești vor provoca perturbări majore ale circulației, iar în capitală au fost deja raportate ambuteiaje.

În altă parte a Ucrainei, trei persoane au fost rănite într-un atac rusesc cu rachete în regiunea Cerkasî, potrivit autorităților locale.