Timp de peste un secol biologii au considerat că uterul este un mediu relativ steril, lipsit de majoritatea microbilor, dar, conform unui studiu recent, publicat în în revista Human Reproduction, cercetători irlandezi de la Trinity College din Dublin sugerează că microbii ne-ar putea modela viitorul încă dinainte de naştere, transmite Science Alert, citat de Agerpres.

Un studiu ar putea schimba ceea ce ştiam despre uter. Mai bine de 100 de ani a fost considerat un mediu steril - Sursa: Profimedia

Viaţa oamenilor ar fi imposibilă dacă nu ar exista trilioanele de microbi care trăiesc în interiorul sau pe suprafaţa corpului nostru. Bacteriile, virusurile, fungii şi arheele constituie o parte esenţială a ochilor, cavităţii bucale, tractului digestiv, plămânilor şi vaginului. Cercetările recente sugerează că încă din momentul în care embrionul uman se implantează în mucoasa uterină, bacteriile joacă un rol în supravieţuirea noastră.

În cadrul acestui studiu recent, cercetătorii au analizat un grup de 29 de femei care se confruntau cu infertilitate de cauză necunoscută. Aceştia au descoperit indicii conform cărora bacteriile prezente la nivelul mucoasei uterine ar putea contribui la succesul unei sarcini obţinute prin tehnici de reproducere umană asistată, cum ar fi fertilizarea in vitro (FIV).

Comparativ cu femeile care au rămas însărcinate, cele la care procedurile de reproducere asistată au eşuat prezentau un microbiom uterin mai diversificat.

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"Deşi cercetarea a fost realizată pe un grup relativ restrâns de paciente şi sunt necesare studii suplimentare, rezultatele subliniază importanţa potenţială a luării în considerare atât a microbiomului endometrial, cât şi a inflamaţiei, atunci când se evaluează fertilitatea", afirmă imunologul Cliona O'Farrelly, autorul principal al studiului.

Pentru această cercetare, au fost prelevate mostre de ţesut endometrial direct de la paciente, înainte de începerea procedurilor de reproducere asistată, totuşi, cercetătorii nu au cultivat bacterii vii din aceste probe, ci au recurs la secvenţierea ADN-ului bacterian - o metodă mai puţin directă.

În ultimul deceniu, studiile bazate pe secvenţierea ADN-ului au scos la iveală urme ale unor microbi care par să se ascundă în interiorul uterului.

Cu toate acestea, nu toţi experţii sunt convinşi că acest organ găzduieşte un microbiom propriu, chiar şi atunci când sunt prelevate probe direct din peretele uterin şi supuse secvenţierii în laborator. Scepticii susţin, de exemplu, că există probleme legate de contaminare care nu sunt luate în considerare.

Deşi nu există încă un consens stabilit cu privire la microbiomul uterin, unii cercetători au început să coreleze diferenţele dintre profilurile bacteriene endometriale cu rezultatele procedurilor de fertilizare in vitro (FIV). Aceştia susţin că microbiomul endometrial ar putea avea un impact asupra concepţiei umane.

Acest studiu, realizat în Irlanda, aduce dovezi suplimentare în acest sens. Cercetarea indică faptul că femeile care nu au putut rămâne însărcinate chiar şi după ce au apelat la tehnici de reproducere asistată prezentau, în probele uterine, mai puţine semne ale bacteriilor din genul Lactobacillus şi niveluri mai ridicate ale altor specii bacteriene.

Aceste rezultate sunt similare cu cele ale unor cercetări anterioare, deşi vin cu o menţiune importantă: este posibil ca aceşti microbi să fi contaminat probele uterine, provenind, de fapt, din microbiomul vaginal.

Una dintre cele mai interesante corelaţii descoperite de cercetătorii de la Trinity College vizează, totuşi, expresia genică în probele uterine. Femeile care au avut rezultate nereuşite în urma procedurilor de reproducere asistată au prezentat niveluri mai ridicate de expresie a unor gene asociate cu receptivitatea endometrială. Acestea sunt considerate, în general, semne că endometrul - stratul de celule care căptuşeşte uterul - este pregătit să primească un embrion.

Biochimista Federica Giangrazi, prim-autor al studiului, afirmă că această descoperire a fost surprinzătoare. Ea sugerează că, la urma urmei, aceste semnale nu se traduc neapărat prin rezultate mai bune în ceea ce priveşte sarcina. Sunt necesare studii suplimentare pentru a investiga modul în care microbii din uter pot influenţa condiţiile necesare dezvoltării embrionare.

În experimentele de laborator iniţiale, cercetătorii de la Trinity College au expus celulele endometriale la butirat - o substanţă produsă de anumite bacterii -, observând că aceasta a provocat inflamaţie şi a slăbit bariera dintre celulele endometriale. Rezultatele sugerează că anumite profiluri bacteriene în uter ar putea crea condiţii care reduc probabilitatea apariţiei unei sarcini.

"În viitor, o mai bună înţelegere a acestor interacţiuni ar putea ajuta clinicienii să identifice pacientele care ar beneficia cel mai mult de pe urma unor strategii specifice de reproducere asistată şi să optimizeze momentul transferului embrionar", a precizat O'Farrelly.