Imagini incredibile au fost filmate în Suceava, unde un şofer în vârstă de 51 de ani a urmărit un adolescent de 14 ani, aflat pe o trotinetă electrică, l-a acroşat intenţionat cu maşina, iar după ce a căzut l-a lovit şi cu piciorul. Incidentul scandalos ar fi pornit de la o şicanare în trafic.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru tentativă la infracțiunea de omor și lovire sau alte violențe. Pentru fapta sa, șoferul a ajuns în spatele gratilor pentru 24 de ore. Miercuri urmează să fie prezentat instanței cu propunerea luării unor măsuri privative de libertate.

Întreaga scenă a fost surprinsă și de camerele de supraveghere din zonă. Pe imagini se poate observa cum copilul este lovit de către mașină. La un moment dat, șoferul coboară și continuă să îl lovească. Se aude cum îl ceartă și spune că va sesiza poliția, în timp ce adolescentul plânge.

În urma incidentului, copilul a ajuns la spital, cu mai multe contuzii. El se află internat pentru supraveghere.

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Incidentul ar fi pornit de la o neînțelegere în trafic. Adolescentul i-ar fi arătat un gest obscen bărbatului și de aici a pornit furia acestuia. Copilul l-a urmărit cu mașina pe o distanță de aproape 2 km și l-ar fi lovit intenționat.