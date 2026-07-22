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Video Planul roşu activat în Braşov. Două explozii urmate de incendiu la o hală a unei fabrici de lemn

Planul roşu activat în Braşov. Explozie urmată de incendiu la o hală a unei fabrici de lemn
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 22.07.2026, 07:20 | Modificat la 22.07.2026, 10:41

O explozie s-a produs, miercuri dimineaţă, la o hală a unei fabrici de lemn din municipiul Braşov, deflagraţia fiind urmată de un incendiu. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie.

Potrivit ISU Braşov, explozia s-a produs la o fabrică de produse din lemn, iar incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la nivelul unui transportor de rumeguş. La nivelul judeţului Braşov a fost activat Planul Roşu de Intervenţie. 

La locul evenimentului au fost alocate 6 autospeciale de stingere, 1 autospecială CBRN, 2 autospeciale pentru intervenţie şi salvare de la înălţime, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă şi 2 ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

O a doua explozie s-a produs în fabrica de produse din lemn cuprinsă de incendiu

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O a doua explozie s-a produs, miercuri dimineaţa, în fabrica de produse din lemn din municipiul Braşov, cuprinsă de un incendiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Braşov, explozia s-a produs la o altă bandă transportoare din incinta operatorului economic.

Pentru gestionarea situaţiei, dispozitivul de intervenţie al ISU Braşov a fost suplimentat cu două autospeciale de stingere şi o autospecială de transport roboţi. Totodată, la locul incendiului se vor deplasa în sprijin şi două autospeciale de stingere de la ISU Covasna.

Redactia Observator
Redactia Observator
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