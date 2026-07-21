Se schimbă atmosfera pe stadioane! Suporterii vor putea, de acum, să bea bere sau cidru la meciurile de fotbal. Legea a intrat în vigoare ieri.

Dacă până acum, cine voia să se răcorească pe stadion avea de ales între apă, suc sau, cel mult, o bere fără alcool, de la următorul meci oferta se extinde. Berea cu alcool se întoarce în tribune, iar pe listă intră şi cidrul sau vinul slab, cu cel mult 5,5% alcool. Băuturile vor fi vândute doar în pahare de hârtie sau plastic.

"Aplaud această lege! Cam în toată Europa, toată civilizaţia, se bea bere pe stadion! Nu fără alcool! Intrăm în normalitate, e clar! Apa va fi bere! Chestiile astea nu sunt să te dea peste cap, sunt să te bucuri de ele ca orice suc, ca orice ceai!", spun clienţii.

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Alţii cred ca tocmai combinaţia fotbal- alcool ar putea aduce şi mai multe probleme în tribune.

Noile reguli de pe stadioane

"Ştiu că sunt unii care nu se pot opri dacă încep să bea. Deja există violenţă şi fără alcool, dacă se pune şi alcoolul cel mai probabil o să devină mai violenţi oamenii care deja sunt violenţi şi fără". "E important să nu se exagereze", spun oamenii.

Pentru suporterii violenti interdicţia de acces nu va mai putea fi stabilită doar în baza unui proces verbal întocmit de jandarmi. Până la decizia definitivă a instanţei, aceștia vor putea merge la meciuri fără restricţii.

"În sezonul competiţional 2025 - 2026, jandarmii din Capitală au aplicat 169 de santiuni complementare de interzicerea accesului la competiţiile sportive de fotbal pentru persoane care au încălcat legea. Cele mai multe dintre acestea au fost pentru pătrunderea în arena sportivă în stare vădită de beţie. Alte fapte predominante au fost provocarea si participarea la scandal, precum şi aruncarea cu obiecte spre suprafaţa de joc", a declarat Alenxandru Iacob, purtător de cuvânt Jandarmerie.

Noua lege schimbă şi regulile pentru spectacolul pirotehnic din arene.

Pe stadion, spectacolul va fi, de acum, şi cu foc, dar artificiile rămân pe maini autorizate. Pot fi folosite doar de firme acreditate, într-o zonă special delimitată si doar cu articole pirotehnice permise de lege. Iar accesul publicului în această zona este strict interzis.

Schimbările aduc România mai aproape de regulile din majoritatea statelor europene, crede iniţiatorul legii

"În momentul în care am ajuns în Parlament am stiut din start că vreau să schimb această lege pentru că în calitatea mea de fost observator UEFA vedeam ca este o diferenţa foarte mare între regulile care se aplicau la nivel europoean si regulile care erau în România", a declarat Ciprian Paraschiv, iniţiator proiect.

Noua lege a eliminat și zona tampon de pe stadioane, astfel ca tribunele se pot umple la capacitate maxima. Pana acum, 10% din capacitatea arenei trebuia să rămână neocupată din motive de siguranță.