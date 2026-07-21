În ciuda ploilor, Dunărea este la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani. Autorităţile introduc restricţii la irigaţii şi fac apel la economisirea apei. Producţia de electricitate a scăzut, iar autorităţile fac eforturi pentru a asigura apa de răcire pentru centrala nucleară de la Cernavodă.

Dune de nisip răsar tot mai des din fluviul care nu a mai scăzut atât de mult din 1996. În judeţul Călăraşi, Dunărea s-a retras de pe suprafeţe întinse. Convoaie lungi de barje sunt blocate şi aşteaptă să crească din nou apele pentru a putea înainta. Iar în locurile pe unde mergeau bărcile, acum se odihnesc cirezi întregi de vaci.

La Calafat, Dunărea are un debit de doar 1.660 de metri cubi pe secundă, de aproape trei ori sub media normală. Apa s-a retras atât de mult, încât în locul ei au apărut întinderi uriașe de nisip, iar unele zone fluviul poate fi traversat la pas.

"E scăzută, unde se văd dunele albe acolo e nisip", spune un bărbat.

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Nivelul scăzut al fluviului ameninţă producția de electricitate

Autorităţile au impus restricţii la irigaţii pe sectorul Dunării Călăraşi Cernavodă pentru a asigura apa necesară răcirii Centralei Nucleare.

"A dus la o scădere a producției pentru porțile de fier circa 12% din capacitatea totală a centralelor hidroelectrice porțile de fier 1 și porțile de fier 2. Centrala Cernavodă funcționează deocamdată, dar și ea este cu precauție", spune Cristinel Popescu, inginer Hidro.

Scăderea Dunării încetinește livrările de cereale chiar în momentul în care începe recoltarea şi livrarea lor.

"A fost găsită o soluție de avarie să fie barjele încărcate la o capacitate de doar 50%, dar se pare că nici această metodă nu mai poate fi funcțională pentru că Dunărea este foarte scăzută", explică Mihai Cotea, Primar Calafat.

În aceeași situație este și traficul fluvial. Cursele cu bacul spre Bulgaria au fost suspendate în mai multe puncte de trecere a frontierei.

"Am lucrat 42 de ani aici, dar n-am văzut-o niciodată la nivelul ăsta. Există riscul să se blocheze o navă și blochează toată Dunărea", spune un bărbat.

Debitul Dunării rămâne de trei ori mai mic decât media lunii în ciuda unui paradox, în ultimele zile, ploi torenţiale au provocat inundaţii de proporţii la noi în ţară şi în vestul Europei.

"Se pare că acele cantități de precipitații căzute în bazinul superior al Dunării nu au fost suficiente pentru o creștere semnificativă a debitului", menţionează Camelia Bărbuţu, de la Administraţia bazinală de apă Jiu.

Hidrologii avertizează că nici în următoarele zile situaţia nu se va îmbunătăţi.