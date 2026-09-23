Dronă detectată în apropierea graniţei. Două F-16 de la Baza Borcea au fost ridicate de la sol

Un mesaj RO-Alert prin care populaţia este avertizată privind o posibilă incursiune de drone a fost emis, marţi seară, pentru zona de nord şi nord-est a judeţului Tulcea.

Radarele armatei au detectat o dronă în apropierea graniţei, pe teritoriul Ucrainei, în zona Vâlkove. Două avioane F-16 au decolat de la Borcea pentru a monitoriza situaţia. Alerta a încetat puţin după miezul nopţii, asta pentru că nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Ce mesaj au primit tulcenii

Potrivit ISU Tulcea, un mesaj RO-Alert a fost emis pentru zona de nord şi nord-est a judeţului Tulcea. În mesaj, populaţia este avertizată privind o posibilă incursiune de drone.

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"Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se arată în mesaj.

Reacţia MApN

"Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat marţi, 22 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua în nord-estul localităţii Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 23.35 a fost transmis un mesaj RO-Alert", a precizat MApN.

Alerta aeriană a încetat la ora 00.36. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.