Zona din România unde s-au resimțit -8 grade în această dimineață

Vremea s-a răcit puternic în România, iar la munte temperaturile au coborât deja sub pragul înghețului. La Vârful Omu, termometrele au indicat -5 grade Celsius în această dimineață, însă din cauza condițiilor meteo, temperatura resimțită a coborât până la -8 grade.

Frigul a pus stăpânire pe mai multe masive. La Vârful Țarcu s-au înregistrat -3 grade, în timp ce la Bâlea Lac, Călimani și Iezer au fost -2 grade Celsius.

Și la Ceahlău și Vlădeasa temperaturile au coborât până la -1 grad.

Valorile vin după schimbarea bruscă a vremii din ultimele zile. Temperaturile au scăzut cu până la 20 de grade în unele regiuni, după ce în sud-est au fost înregistrate zile cu 30-31 de grade Celsius.

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Temperaturi înregistrate în această dimineață

-5 grade Vf.Omu ( -8 gr. valoarea resimțită)

-3 grade Țarcu

-2 grade Bâlea

-2 grade Călimani

-2 grade Iezer

-1 grad Ceahlău

-1 grad Vlădeasa

Potrivit ANM, astăzi, în zona montană, valorile termice vor scădea semnificativ și în masivele sudice, astfel încât vremea va deveni rece pentru această dată, local chiar deosebit de rece. Pe parcursul zilei vor fi înnorări și va ploua (cantități de apă de 2...10 l/mp și izolat de peste 15...20 l/mp). Ploile vor avea și caracter de aversă, iar izolat vor fi însoțite de descărcări electrice și de grindină. La altitudini de peste 1700 m, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar pe arii restrânse se poate depune strat subțire de zăpadă. Noaptea, precipitațiile se vor restrânge ca arie. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări ziua în zona înaltă, în special a Carpaților Meridionali și de Curbură, unde vor fi rafale de 60...70 km/h.