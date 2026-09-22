Prețurile cresc, dar românii au găsit o armă în telefonul din buzunar. Aplicații gratuite le arată, în timp real, toate reducerile din magazine și unde găsesc, de fapt, cel mai mic preț. Mai mult, alte aplicații îi ajută să cumpere, la jumătate de preţ, produse aproape de expirare.

Această aplicație romanească îţi indică toate reducerile din magazine. Poți vedea toate ofertele din magazinele din zona ta, poți face o listă de cumpărături și afli imediat unde ai cel mai mic preț la produsul pe care il cauti.

Dacă ești deja în magazin, scanezi produsul cu telefonul și vezi pe loc dacă merită cumpărat sau e mai ieftin la câțiva pași distanță. Poți salva și produsele preferate, iar aplicația te anunță când se ieftinesc.

"Diferența noastră este că analizăm și promoții din reviste, unde ne păcălim un pic magazine și se vede direct dacă este o promoție bună sau nu. Am calculat că pentru familia care are grijă de promoții pot să salveze într-un an între un salariu şi două salarii minime", a explicat Jeremy de France, fondator aplicație.

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"Mai urmărim și oferte, dar nu putem face cumpărturile care avem nevoie, pentru că nu sunt suficient bani. Coşul a crescut 50% din punctul meu de vedere. Peste 50%. Și nu mai facem. Ne ducem o dată pe lună", a declarat o femeie.

Într-o altă aplicaţie, utilizatorii găsesc produse alimentare aproape de expirare, cu reduceri de până la 80% de la supermarketuri, restaurante, brutării și cafenele. Comanda și plata se fac direct din telefon, iar produsul se ridică personal din magazin. Ofertele sunt limitate, în funcție de stoc, iar primul venit e primul servit.

"De când am adus tot mai mulți retaileri pe platformă, am văzut tot mai multe familii alăturându-se misiunii noastre. Pentru că pot cumpăra pachete de produse alimentare la un preț foarte accesibil. Inflația probabil are un impact în acest sens. Cele două categorii principale de produse cumpărate sunt, pe de o parte, produsele din carne. Iar cealaltă parte e tot ce vine de la cofetării-patiserii. Sunt un fel de mici plăceri vinovate", a declarat Luka Zivkovic, cofondator aplicație.

Pentru a reduce risipa alimentară, unele hoteluri au o ofertă specială.

Putem cumpăra un mic dejun complet începând de la 15 lei, format din produse alimentare proaspete care nu au fost consumate de oaspeți. De exemplu, la un hotel, un pachet cu produse costă 25 de lei față de 80 de lei cât plătesc în mod normal cei cazați aici.

Şi în tot mai multe magazine apar pungile anti-risipă. Clientul nu știe exact ce conține până nu ajunge acasă, dar știe că plătește puțin pentru mâncare bună, care altfel ar fi ajuns la gunoi.