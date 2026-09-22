Mai puţin, la acelaşi preţ. Strategia care se aplică deja de mult timp în magazinele alimentare a ajuns acum şi la raftul de cosmetice. În trusa de frumuseţe, fondul de ten, cremele şi loţiunile, sunt în sticluţe tot mai mici deşi preţul a rămas acelaşi sau a crescut.

Aceeaşi pudră, aceeaşi cutie, dar cantitate mai mică. Tinerele au remarcat că trebuie să iasă mai des la cumpărături de când produsele cosmetice s-au micşorat.

"Ţineau 3 ani acum ţin o lună jumăte! Am dat 1500 de lei pe 4 produse. Ne mai fură la ambalaj".

"Nu e real! Una este ambalajul, alta este conţinutul!"

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"E deranjant că plăteşti un preţ anume şi după primeşti altfel de cantitate!", spun clienţii.

Din banii daţi în plus pentru aceleaşi produse, ne-am mai putea cumpăra încă unul nou. Specialiştii ne recomandă să ne uităm mai atent la cantitatea de produs atunci când alegem să mergem în magazin, mai exact la mililitri şi să comparăm preţurile. De exemplu, la o singură rundă de cumpărături, o dată cu noile schimbări, eu am pierdut pe aceste trei produse aproximativ 150 de lei.

Reducerea cantității și menținerea costurilor poartă și un nume-shrinkflation. Fenomenul este vizibil mai ales în supermarket la alimente.

"Este de fapt o strategie de adaptare a vânzătorilor, a producătorilor la realităţile unei perioade cu inflaţie mare. Ei având costuri în creştere încearcă să le dea mai departe consumatorilor", spune Adrian Asoltanie, consultant financiar.

Dacă salvăm poze cu produsele cosmetice preferate pe măsură ce le cumpărăm putem vedea în timp diferenţele de preţ şi cantitate. Specialiştii au şi alte sfaturi pentru a ne proteja bugetul.

"Să nu mai folosim o pudră pulbere. Dozăm mult mai greu cantitatea de produs. Să încercăm să folosim pudrele compacte. La anticearcăn, de fiecare dată, scoatem pompiţa de mult mai multe ori şi aplicăm mult mai multă cantitate pe faţă. E important să luăm o singură dată produs", spune Simona Amarandei, make-up artist.

"Au tendinţă să facă asta de foarte multe ori şi asta înseamnă că se epuizează foarte mult produs. Dacă foloseşti o pensulă sintetică, fardurile nu prea se lipesc. Dacă pot folosi o pensulă din păr natural, atunci asta o să le ajute", spune Ana CuCuta, make-up artist.

Românii au cheltuit anul trecut pe cosmetice şi parfumuri peste 22 de miliarde de lei, cu 11% mai mult decât în anul precedent.