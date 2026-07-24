Trei directori ai companiilor de stat de armament, reţinuţi de DNA pentru luare de mită

Trei directori din industria de apărare au fost reținuți de procurorii DNA, într-un dosar de corupție. Sunt suspectați de luare de mită și urmează să fie duși astăzi la Tribunalul București, unde procurorii vor cere arestarea lor preventivă, au transmis surse judiciare pentru Observator. Ședința de judecată este programată la ora 12:00.

Surse: 3 directori ai companiilor de stat de armanent, reţinuţi de DNA pentru luare de mită - Inquam Photos

Este vorba despre Mihai Rafiu, directorul Uzinei Mecanice București, Tiberiu Alexandru Pîrvu, directorul Uzinei Mecanice Plopeni, și Liliana Sorescu, director comercial al aceleiași uzine.

În dosar a mai fost reţinută şi o altă persoană, reprezentant al unor firme private.

Aceştia urmează să fie duşi în instanţă cu propunere de arestare preventivă.

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Ce acuzaţii li se aduc

Potrivit unor surse judiciare, Rafiu Mihai, în calitate de director general al Societății Comerciale „Uzina Mecanică București” – S.A., ar fi primit de la inculpatul V.M., atât direct, cât și prin intermediul altei persoane, suma totală de 48.000 lei, remisă în 12 tranșe a câte 4.000 lei.

Sumele de bani ar fi fost primite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind inițierea unor proceduri de achiziție, derularea raporturilor contractuale dintre uzină și societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul V.M., precum și aprobarea plății facturilor emise de acestea.

Conform surselor citate, Tiberiu Pîrvu, director general al Societății Comerciale „Uzina mecanică Plopeni” este acuzat de luare de mită în formă continuată 3 fapte.

Acesta ar fi primit direct de la inculpatul V.M. suma totală de 25.900 lei, remisă în trei tranșe, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind aprobarea comenzilor și efectuarea plăților aferente contractelor încheiate cu societățile comerciale administrate în fapt de inculpatul V.M

Directoare de la Uzina Plopeni, acuzată că a cerut mita de două ori

De asemenea, potrivit aceloraşi surse, Liliana Sorescu, director comercial al Societății Comerciale „Uzina mecanică Plopeni” – S.A., este acuzată de două fapte de luare de mită.

Aceasta ar fi pretins și primit de la inculpatul V.M., în mai multe tranșe, suma totală de 24.250 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu privind lansarea comenzilor către societățile comerciale administrate de acesta și efectuarea formalităților necesare recepției bunurilor livrate. Ea ar fi invocat ca a primit bancnote false şi a mai cerut încă o dată banii.

V.M. este un admininistrator unei societăţi comerciale care aveaui contracte cu industria de armament. El a fost reţinut pentru dare de mită şi complicitate la luare de mită.

Anchetatorii au găsit sume mari de bani

Potrivit surselor, la percheziţii au fost găsite 500.000 de euro, cei mai mulţi la Tiberiu Pîrvu, în pungi şi plicuri.

Firmele care dădeau şpăgi se ocupau de mentenanţă, achiziţii de materiale şi alte servicii.

Uzina Mecanică București, implicată în producţia blindatelor Piranha V

Uzina Mecanică București este implicată în parteneriatul pentru producția transportoarelor blindate Piranha V, în timp ce ceilalți doi directori aveau atribuții legate de fabricarea componentelor pentru rachetele antigrindină. Acestea nu s-au mai fabricat, iar uzina ar fi rămas cu stocuri importante de componente, potrivit informaţiilor Observator.