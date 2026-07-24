Companiile de stat cu pierderi cât deficitul țării. "Metrorex are 35 de contabili și 11 contabili-șefi"

Companii care funcţionează în pierdere, directori preocupaţi mai degrabă să-şi mărească salariile, decât să-şi ajute societăţile să evite falimentul. Întreprinderile statului au adunat pierderi cât deficitul întregii ţări, iar haosul politic nu ajută nici el deloc, reformele reale întârzie. CFR, Metrorex sau Tarom sunt pe marginea prăpastiei, acolo, problemele sunt mai multe decât soluţiile pentru călători.

19 directori generali într-un deceniu. În plin proces de restructurare la Tarom, interimarul Bogdan Costaş a fost înlocuit de Cristian Anghel, chiar înainte să primească mandat deplin. Mărul discordiei, bugetul companiei pe 2026, întors la refăcut de către ministrul Radu Miruţă.

"Au sărit în ochi niște cheltuieli extraordinar de artificiale. Preţul cu combustibilul era introdus în buget ca 900 de dolari tona, el vânzându-se astăzi cu 1.500-1.800 de dolari. Considerau un factor de încărcare al aeronavelor mult mai mare decât cel real, pentru a introduce niște venituri artificiale", spune Radu Miruţă, ministru interimar al transporturilor.

"Nu am trimis un buget nerealist, am trimis un buget care a fost întocmit conform indicatorilor din Planul de Redresare. Am refuzat acest contract de mandat. Deciziile pe care urma să le iau ar fi condus la falimentul Tarom", explică Bogdan Costaş, fost director TAROM.

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Fostului director i s-ar fi refuzat o majorare salarială

Surse din TAROM lasă însă să se înţeleagă că motivul demisiei ar fi avut o legătură cu faptul că fostului director i s-ar fi refuzat o majorare salarială de la 35 la 65.000 de lei brut.

"Nu, asta este o pistă falsă. Am solicitat, dar respectarea legislaţiei în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile mele ca manager general. Evident că a fost şi partea de componentă financiară. Eu am zis 65.000 că am făcut nişte calcule grosso-modo. Uite, pe acolo este limita", menţionează Bogdan Costaş, fost director TAROM.

În ultimii 10 ani, Tarom s-a scufundat într-o groapă de 387 de milioane de euro. Cu excepţia lui 2024, compania a zburat în pierdere în fiecare an. Este doar unul dintre exemplele de management defectuos de la stat.

Companiile cu cele mai mari pierderi

"Companiile cu cele mai mari pierderi sunt cele din zona de Transporturi Metrorex, CFR", menționează Oana Gheorghiu, viceprimar pentru reformă.

Unul dintre exemplele aduse recent în discuţie este cel legat de Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR, o societate cu 36 de angajaţi şi 4 membri în Consiliul de Administraţie, care se ocupă de închirierea spaţiilor dintr-o clădire publică către alte instituţii ale statului. Sunt, însă, la nivel naţional peste 1.700 de companii publice, 400 dintre ele pe pierdere. Iar datoriile însumează cât deficitul bugetar al ţării.

"Statul român a făcut în ultimii ani companii peste companii, care gestionează alte companii de stat. Cred că toate lucrurile astea trebuie regândite", spune Oana Gheorghiu, vicepremier pentru reformă.

Anomalii sunt şi la Metrorex.

"Am avut o discuţie cu conducerea Metrorex şi am întrebat: ce faceţi cu 35 de contabili, plus 11 contabili-şefi? Pare că sunteţi o companie de contabilitate", mai spune Gheorghiu.

Alte companii par să se fi transformat în adăpost pentru afacerile directorilor. În urmă cu o săptămână, şefa CENAFER a fost demisă după s-a aflat că a transformat sediul instituţiei unde, teoretic, se formează ceferiştii în locuinţă permanentă şi atelier de ciocolată artizanală.