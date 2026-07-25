Cât plăteşte România în prezent pentru a doborî o singură dronă. Miruţă anunţă cât mai are de aşteptat Armata

Doborârea dronelor care pătrund în spaţiul aerian românesc poate costa statul sute de mii de dolari pentru fiecare intervenţie. În cazul primei drone, avioanele F-16 au folosit o rachetă AIM-9X Sidewinder, al cărei preţ poate ajunge la aproximativ 900.000 de dolari, în timp ce pentru cea de-a doua dronă tipul de armament utilizat nu a fost confirmat oficial. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, recunoaşte că avioanele de luptă utilizate până în prezent nu sunt soluţia ideală şi spune că primele sisteme antidronă dedicate, mai ieftine şi mai eficiente, vor ajunge în România peste 11 luni.

"Ne-am dorit şi noi să fie mai multe resurse. Ne-am fi dorit ca acest program pe care s-a întâmplat să-l putem porni să fie pornit mai demult. Ne-am fi dorit ca astăzi militarii români să lupte împotriva dronelor cu soluţii gândite împotriva dronelor. Avioanele de vânătoare F-16 nu au fost proiectate pentru lupta împotriva dronelor şi nu acesta este modul clasic prin care interceptezi o dronă, ci cu soluţii de la sol antidronă, mult mai ieftine şi mult mai eficiente, pe care pe unele le avem, pe unele le-am achiziţionat", a declarat Radu Miruţă, ministrul interimar al Apărării, pentru Cotidianul.

Ce spune ministrul despre costurile mari din apărare

El a spus că în mod cert sunt limitări.

Articolul continuă după reclamă

"Cu siguranţă că nu pentru toate dronele care intră în spaţiul aerian românesc ridicăm avioane de vânătoare. Există un mix de soluţii care au fost implementate în zona respectivă. Există apărare antiaeriană şi la sol. Însă raza de acţiune a echipamentelor de apărare antiaeriană de la sol este una limitată. Folosim avioanele de vânătoare pentru zonele în care nu este acoperire din partea sistemelor de la sol. În acelaşi timp am cerut şi sprijin NATO şi am comandat tot ceea ce este nevoie pentru a ajunge la un grad de siguranţă aproape absolut", a subliniat ministrul Apărării.

Rachete de sute de mii de dolari pentru doborârea dronelor

Potrivit informaţiilor obţinute de jurnaliştii Observator, reamintim că avioanele F-16 ale Forțelor Aeriene Române au folosit rachete AIM-9X Sidewinder, de tip aer-aer, cu rază scurtă de acţiune pentru a doborî vineri dimineaţa drona din Buzău. Acest tip de rachetă are un cost cuprins între 400.000 şi 900.000 dolari.

Miruţă a specificat că abia ce au fost semnate contractele pentru echipamente, iar termenul pentru prima livrare este 11 luni.

Primele echipamente antidronă, livrate peste 11 luni

"Am semnat contractele la finalul lunii mai prin acel instrument financiar SAFE şi termenul de livrare pentru primul echipament este 11 luni. Pentru celelalte, până la 2 ani, 2 ani şi jumătate", a precizat ministrul interimar al Apărării.

În ceea ce priveşte drona doborâtă sâmbătă dimineaţă la aproape 10 km de Sfântu Gheorghe, în Deltă, Miruţă a relatat că radarele au detectat un roi de drone în partea ucraineană, dar că nu se ştie dacă drona ajunsă în spaţiul aerian românesc făcea parte din acest roi.

"În această dimineaţă am văzut pe radarele Ministerului Apărării, de pe la 5:30, drone care se învârteau, sigur, nu în spaţiul aerian românesc, dar aproape de spaţiul aerian românesc, aşa arată consecinţele unui război", a adăugat ministrul.

Ministrul interimar al Apărării spune că nu ştim, momentan, provenienţa dronei şi dacă avea o ţintă stabilită, dar instituţiile abilitate se ocupă de situaţie.