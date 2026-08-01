Parastasul de un an al lui Ion Iliescu nu a strâns figuri cunoscute, iar la mormânt, unde s-a cântat "Veşnica pomenire", au fost doar câţiva oameni. Fostul preşedinte a murit pe 5 august 2025, iar comemorarea lui s-a ţinut astăzi, 1 august, la Cimitirul Militar Ghencea.

În imaginile obţinute de Antena 3 CNN, singura figură proeminentă care apare este cea a lui Ionuţ Vulpescu, fost consilier al lui Ion Iliescu, un apropiat al fostului preşedinte. În rest, oamenii prezenţi la parastas pot fi număraţi pe degete.

Moartea lui Ion Iliescu

Fostul preşedinte a murit pe 5 august, la vârsta de 95 de ani, după o lungă perioadă în care a stat internat la spitalul Agrippa Ionescu.

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Ion Iliescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Militar Ghencea III, după ce sicriul cu trupul neînsuflețit fusese depus pe catafalc, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. Înhumarea a avut loc doar în prezenţa familiei şi a prietenilor apropiaţi. Este pentru prima oară când în România au avut loc funeralii de stat pentru un fost președinte, în perioada post-comunistă a țării. Ziua de 7 august 2025 a fost zi de doliu național.

Născut pe 3 martie 1930 în Olteniţa, Călăraşi, fostul şef de stat a fost internat pe 9 iunie cu probleme respiratorii, iar ulterior a venit şi diagnosticul - cancer pulmonar. După 57 de zile de spitalizare s-a stins din viaţă. Ales prima dată în mai 1990, de peste 85 la sută dintre români - un procent care nu a mai fost egalat niciodată, Iliescu a câștigat încă două mandate, între 1992-1996 și 2000-2004. El a fost timp de aproape 11 ani preşedintele României.

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