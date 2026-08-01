Revoltă printre fermierii din Galați, care se tem că vor pierde investiții de zeci de milioane de euro, după ce au aflat că terenurile pe care le lucrează ar putea fi incluse în extinderea unui poligon militar al MApN. Agricultorii se plâng că au investit masiv în sisteme de irigații, utilaje și infrastructură agricolă. Paradoxul este cu atât mai mare cu cât și statul a investit sume considerabile fix în aceeași zonă, pentru dezvoltarea și modernizarea rețelelor de irigații.

Pe lângă sisteme de irigații și utilaje agricole, fermierii au contractat și credite bancare pentru a dezvolta infrastructura necesară cultivării celor peste 7000 de hectare. Investiții care riscă acum să devină inutile. Panouri fotovoltaice, pivoți pentru irigat, conducte subterane și stații de pompare. Cu toate astea nu se știe ce se va întâmpla după extinderea poligonului. La ele trebuie să adăugăm și cantitatea de cereale produsă pe aceste terenuri. Mii de tone de cereale sunt produse aici anual. Alin, de pildă, deține un teren irigat de 800 de hectare, iar planul ar fi fost ca anul acesta să-l extindă până la 1.000 de hectare.

Poligonul de la Smârdan este unul dintre cele mai mari din ţară

"Nu ni s-a dat un termen, durează un an, doi, trei. În 2 ani de zile am investit 2 milioane de euro în stații și în sisteme de irigat. Nu știu ce o să pățim. Faliment. Chiar eu am întrebat și au spus că ar fi bine să... că ei n-ar investi dacă ar fi în locul nostru. Am venit cu o propunere să schimbe puțin harta, structura terenului, să se ducă mai mult către est pentru că am aflat de la ANIF că acolo nu s-au făcut investiții în ultimii 30 de ani, terenul este liber, aici în toată zona asta avem investiții", a declarat Alin Dănăilă, agricultor. Agricultorii care lucrează terenuri luate în arendă sunt cei mai afectaţi. "Ei când au venit și au discutat cu noi atunci în aprilie legea exproprierii. Ok, dai la proprietar, dar noi? Eu ce fac cu investiția? Păi dezafectați. Și atunci unde ajungem? Pe ei nu îi interesează, noi ce facem? Răspunsul dânșilor a fost clar - este dreptul dumneavoastră să dați statul român în judecată. Vorbiți serios? E simplu?", a declarat Marius Gheorghe, președinte federația utilizatorilor de apă.

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Problemele au fost ridicate chiar și de ANIF Galați, care a investit fonduri europene în irigațiile din zonă. Unul dintre canalele sale traversează viitorul poligon militar. "Practic de ce am mai investit și de ce investim în continuare dacă există posibilitatea și riscul ca la un moment dat să vină ministerul să ne spună de aici nu mai puteți da apă mai departe", a declarat Adrian Pârvu, director ANIF Galaţi. Deși inițial MApN a dat asigurări că ANIF va avea acces pentru intervenții atunci când va fi nevoie, reprezentanții agenției spun că au fost informați că înțelegerea nu ar mai fi valabilă. Echipa Observator a solicitat un punct de vedere din partea Ministerului Apărării, însă răspunsul primit a fost că informațiile cerute sunt clasificate drept secret de serviciu. Poligonul de la Smârdan este unul dintre cele mai mari din ţară, alături de cele de la Cincu și de la Babadag.