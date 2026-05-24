Peste 40.000 de tineri veniţi din aproape 50 de ţări la Bucureşti şi-au întâlnit idolul pe Arena Naţională. Max Korzh a făcut spectacol. Vreme de trei ore, au cântat, au dansat şi s-au bucurat de un show grandios de lumini şi efecte pirotehnice. Mobilizarea forţelor de ordine şi măsurile de securitate draconice au dat roade: nu au existat incidente violente. După concert, petrecerea s-a mutat în Centrul Vechi.

Tribunele Arenei Naţionale au răsunat de glasurile celor peste 40.000 de tineri care au cântat fiecare vers rostit de rapper şi au dansat fără oprire. Artificiile au completat spectacolul. Şi tot ele erau cât pe ce să-l strice. La scurt timp după începerea concertului, o defecţiune a unei instalaţii pirotehnice, i-a pus pe jar pe pompieri. Pentru cei peste 40.000 de tineri care au umplut stadionul, nu a fost un simplu concert. Versurile i-au unit pe toţi, chiar şi pe cei care l-au auzit pentru prima dată pe Max Korzh la Bucureşti. Punctul maxim al emoţiei a fost atins când artistul le-a dedicat o piesă celor căzuţi pe front în războiul din Ucraina.

"Mamă, cred că se vede. Încă tremur. E o emoţie când 50.000 de oameni trăiesc aceeaşi emoţie de supărare, fericire, dezamăgire, iubire", spune o tânără din Republica Moldova. 15 tineri au primit îngrijiri medicale în timpul show-ului - nimic grav, doar stări de ameţeală sau răni uşoare. Nimeni nu a avut nevoie să ajungă la spital. Doi dintre fanii rapperului nu au mai putut intra pe stadion, chiar dacă şi-au cumpărat bilete. Poliţiştii le-au interzis accesul după ce s-au luat la încăierare cu câţiva motociclişti români cu două zile înainte de concert. Pentru ceilalţi, distracţia s-a întins până dimineaţă.

Cu bagajele in maini, mulți dintre turiștii care au venit în România special pentru Max Korzh au mai facut o ultima plimbare prin centrul vechi al Capitalei inainte de lungul drum inapoi acasă. Tot aici au venit si dupa marele concert, iar petrecerea a continuat pe melodiile rapperului din Belarus. "Organizarea a fost foarte bună şi a fost fără incidente negative. Noi am venit acum să vedem Bucureştiul, să călătorim puţin", spune o tânără din Ucraina.

Concertul lui Max Korzh a adunat la Bucureşti tineri din aproape 50 de ţări, cei mai mulţi dintre ei din Moldova, Ucraina, Belarus, ba chiar şi Rusia. Peste 5.000 de poliţişti, jandarmi şi ofiţeri ai serviciilor secrete au fost în alertă. Din fericire, bătăile de stradă de anul trecut de la Varşovia nu s-au întâmplat şi la noi. Următorul concert al rapperului Max Korzh va avea loc pe 6 iunie la Istanbul.

