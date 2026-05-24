Arena Naţională a fost aseară epicentrul unei nopţi care a ţinut Bucureştiul treaz până dimineaţă şi autorităţile în alertă maximă. Zeci de mii de fani ai lui Max Korzh au cântat şi au sărit, în ceea ce a semănat mai degrabă cu un festival uriaş decât cu un simplu concert. Show-ul a avut de toate: lumini, artificii, dar şi un moment care a dat emoţii forţelor de ordine, după ce recuzita scenei a luat foc. După mai bine de trei ore de spectacol, petrecerea s-a mutat în Centrul Vechi, unde fanii artistului au continuat distracţia.

Aşa au răsunat tribunele Arenei Naţionale, unde peste 40 de de mii de oameni au venit să îl vadă pe rapperul Max Korzh. Fanii au cântat fiecare vers, au dansat fără oprire şi au transformat stadionul într-un adevărat spectacol de galerie.

"Noi când am ales locul pentru concert, eu nu ştiam nimic despre România. Dar am simţit că o să fie marfă", a afirmat Max Korzh.

"Mamă, cred că se vede. Încă tremur. E o emoţie când 50 de mii de oameni trăiesc aceeaşi emoţie de supărare, fericire, dezamăgire, iubire. Asta se intensifică atât de tare că e un şoc", a spus o participantă la concert.

Mosh pit uriaş în faţa scenei, pe ritmurile lui Max Korzh

În faţa scenei, mulţimi uriaşe de tineri au sărit şi s-au îmbrâncit pe ritmurile artistului - dans specific concertelor rock sau rap, cunoscut sub numele de mosh pit sau pogo.

"Atmosfera a fost minunată. E prima dată, nu am ascultat Max Korzh până acum. Dar, pentru prima dată, a fost superb", a afirmat un străin care a venit la concert.

Un efect pirotehnic a provocat un incendiu în timpul concertului

La un moment dat, însă, un efect pirotehnic pregătit de organizatori a aprins materiale din recuzită. Flăcările au fost stinse rapid de pompieri, iar concertul a continuat fără probleme. Echipajele medicale au intervenit în 15 cazuri, cele mai multe fiind pentru stări de ameţeală şi răni uşoare. Nicio persoană nu a fost, însă, transportată la spital.

Iar pentru mulţi dintre cei veniţi din ţări precum Ucraina, Republica Moldova, Belarus, Polonia sau chiar Rusia, concertul a fost mai mult decât un simplu show.

"A fost chiar fain. Suntem o familie mare, din orice colţ al lumii suntem. Îl ascult de foate mică şi a fost dorinţa mea mare". "Cel mai bun concert de pe faţa pământului. Cel mai frumos, cel mai mare". "Nu cunosc niciun artist care ar putea să dea un concert aşa de uluitor". "Ăsta a fost un fel de vis al nostru pentru că, pentru noi Max Korzh este în primul rând prietenie, o prietenie mare unde toţi suntem alături", au spus oamenii.

Petrecerea a continuat în Centrul Vechi până dimineaţă

După mai bine de 3 ore de concert, fanii lui Max Korzh au părăsit Arena Naţională fericiţi şi entuziasmaţi că au reuşit să îşi asculte live artistul favorit, iar de acolo s-au îndreptat spre centrul oraşului, unde petrecerea a continuat. Centrul Vechi a fost plin până spre dimineaţă.

Faţă de concertul de anul trecut din Varşovia, unde fanii s-au încăierat între ei, dar şi cu forţele de ordine, iar 106 oameni arestaţi, acum, la concertul din România, tinerii au fost paşnici.

Până să dea cu ochii de idolul lor, au trecut prin controalele stricte ale poliţiei şi jandarmeriei. Păziţi de jandarmi călare şi supravegheaţi din elicopter şi drone, au mers în coloană până la Arena Naţională. Pe lângă forţele de ordine, securitatea la concert a fost asigurată şi de 800 de bodyguarzi.

Următorul concert al rapperului Max Korzh va avea loc pe 6 iunie la Istanbul.

