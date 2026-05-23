Este nebunie pe Arena Naţională, unde mai bine de 42.000 de tineri, veniţi din străinătate, aşteaptă cu sufletul la gură concertul rapperului Max Korzh. Evenimentul vine la pachet cu măsuri de securitate fără precedent: percheziţii corporale, patrule călare şi supraveghere din dronă. Autorităţile vor să evite cu orice preţ violenţele care au marcat concertele artistului interzis de Kremlin în alte ţări din fostul spaţiu sovietic.

Entuziasmaţi şi gata de petrecere. Aşa au ajuns la Arena Naţională cei peste 40.000 de fani ai rapperului Max Korzh. Până să dea cu ochii de idolul lor, însă, au trecut prin controalele stricte ale Poliţiei şi Jandarmeriei. Pentru a evita aglomeraţia de la poartă, tinerii intră în grupuri, pe rând. Însă, înainte de acces, trebuie să treacă de testul controlului corporal. Pentru mulţi dintre spectatori, petrecerea a început încă de noaptea trecută, în Centrul Vechi al Capitalei.

Peste 5.000 de forţe de ordine şi 800 de bodyguarzi, la Arena Naţională

Întreaga adunare a fost supravegheată atent de poliţişti. Iar paza a fost întărită peste zi. Numărul forţelor de ordine a fost suplimentat, iar poliţiştii şi jandarmii au patrulat în Centrul Vechi al Capitalei care a fost luat la pas de fanii lui Max Korzh cu câteva ore înainte de concert. Contrar aşteptărilor, măsurile draconice de securitate i-au bucurat pe mulţi dintre fani. "Sută la sută este necesar, pentru că aşa e chiar mai safe pe străzi. Ne place să ne distrăm tare. Deci trebuie cineva să ne controleze", spune un tânăr din Kazahstan. "Dacă nu greşesc vin 50.000 de oameni şi oricum o să fie acolo şi oameni care nu sunt educaţi, să spunem aşa. Din păcate. Doar să nu fie bătăi sau chestii de genul! Dar o atmosferă plăcută cred că va fi. Şi aşteptăm concertul cu nerăbdare", spune un tânăr din Chişinău.

Max Korzh a criticat public invazia rusească din Ucraina. Este unul dintre motivele pentru care are milioane de fani în ţările slave şi chiar şi în Rusia, printre tinerii care nu susţin războiul. De altfel, şi la Bucureşti au răsunat mesaje anti-Putin. Totuşi autorităţile se tem că printre tinerii anti-război s-ar putea strecura agitatori. Anul trecut, la un concert de-al artistului în Varşovia, un grup de indivizi a agitat un drapel al Armatei Insurecţionale Ucrainene. Gruparea a masacrat zeci de mii de polonezi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, aşa că gestul a dus la bătăi între fani. "Gesturile anti-poloneze făcute de ucraineni în Polonia au fost scenariul lui Putin, orchestrat de agenţi străini şi câţiva idioţi locali", a acuzat atunci premierul Donald Tusk. Este o situaţie pe care autorităţile române încearcă să o prevină.

"Au existat încă de zilele trecute informaţii şi discuţii şi schimb de date şi bune practici cu partenerii noştri internaţionali, inclusiv cu partenerii din cadrul autorităţilor poloneze. Care ne-au transmis date utile legate de tipologiile de comportament, dar şi despre caracteristicile participanţilor la evenimente similare", a declarat Ana Maria Burchi, purtător de cuvânt Jandarmeria Română. Până în prezent, însă, fanii rapperului au fost paşnici. Păziţi de jandarmi călare şi supravegheaţi din elicopter şi drone, au mers în coloană până la Arena Naţională. "Suntem la datorie. Suntem cu peste 5.000 de colegi şi vorbim de poliţie, vorbim de jandarmerie. Am atras alături de noi şi reprezentanţii structurilor de protecţie a minorilor. Pentru că 13% dintre bilete sunt vândute unor minori", a declarat Bogdan Despescu, secretar de stat MAI. Pe lângă forţele de ordine, securitatea la concert este asigurată şi de 800 de bodyguarzi.

Denisa Dicu

