La trei luni de la tragedia din largul Portului Midia, epava remorcherului la bordul căruia se aflau cinci marinari este scoasă la suprafaţă, chiar în aceste momente. Vorbim despre o operaţiune care se desfășoară la 26 de metri adâncime. Știm deja că doi dintre marinari au fost scoşi din apă, fără viaţă, în timp ce ceilalți trei nu au fost găsiţi.

Firma care se ocupă de procesul de ranfluare - adică de ridicarea remorcherului la suprafață - a anunțat că această operațiune va dura astăzi 5-6 ore, dar este vorba și despre amânări din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Specialiștii spun că remorcherul a fost deja întors într-o poziție optimă, astfel încât să poată fi ridicat la suprafață. De la adâncimea de 26 de metri vorbim despre o operațiune foarte complexă, dificilă, în care este angrenată o macara plutitoare de categorie grea, așadar va dura și zilele viitoare această operațiune. Remorcherul Astana s-a scufundat în luna martie, atunci doi dintre marinari au fost recuperați, iar alți trei au fost dați dispăruți.

Din primele informaţii, unul dintre cei trei marinari captivi pe remorcherul Astana ar fi fost adus astăzi la mal. Rudele marinarilor vor în continuare explicații din partea autorităților și vor ajunge astăzi la Constanța.