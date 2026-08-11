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Video Tragedie pentru o familie din Suceava. Fetiţa de un an şi jumătate, găsită înecată în piscina gonflabilă

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Angela Bertea | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.08.2026, 12:06 | Modificat la 11.08.2026, 13:48

O tragedie cumplită s-a produs luni seară în Suceava, unde o fetiţă de un an şi jumătate s-a înecat în piscina gonflabilă din curtea casei.

Totul s-a petrecut în localitatea Ciprian Porumbescu, în jurul orei 21.50. Tatăl micuţei se afla în curte şi ar fi auzit un zgomot dinspre piscină, iar acolo a găsit-o pe fetiţă cu faţa în jos.

A încercat să o resusciteze, iar apoi, disperat, a luat-o pe micuţă să o ducă la spital cu maşina. Pe drum s-a întâlnit cu echipajul medical, care a preluat-o şi a transportat-o la Unitatea de Primiri Urgenţe. Medicii au făcut tot ce au putut, însă, după mai multe manevre de resuscitare, a fost declarat decesul. S-a dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, fără suspiciuni.

Angela Bertea
Angela Bertea

Reporter Teritoriu la Observator - Antena 1, în Nord-Estul țării. Peste 15 ani de experienţă în jurnalism.

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