Şi-a încuiat soţul în dormitor şi a dat foc la apartament. Bărbatul, mort după ce explozia l-a aruncat pe geam

Procurorii din Vâlcea au stabilit că un incendiu izbucnit sâmbătă într-un apartament din judeţul Vâlcea, Alunu a fost provocat de femeia pe care au găsit-o echipajele de intervenţie la faţa locului. Aceasta şi-a încuiat soţul în cameră, iar în urma exploziei locuinţei, bărbatul a fost aruncat pe geam. Decesul victimei s-a produs în urma căderii de la etajul al treilea, potrivit News.ro.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au pus în mişcare acţiunea penală faţă de o femeie, de 51 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie (în forma omorului săvârşit asupra unui membru de familie).

"La data de 08.08.2026, inculpata a provocat un incendiu în apartamentul în care locuia, situat în com. Alunu, jud. Vâlcea, atât în dormitorul în care dormea soţul acesteia, cât şi într-o altă cameră a apartamentului, după care a încuiat, din exterior, uşa încăperii în care dormea victima, luând cheia asupra sa şi refugiindu-se într-o încăpere alăturată", au transmis procurorii.

Victima a fost proiectată din locuinţă

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Aceştia au stabilit că, ulterior, victima a deschis fereastra camerei în care se afla, moment în care a fost proiectată din locuinţă (aflată la etajul al III-lea al unui imobilul) de explozie produsă de aprinderea gazelor acumulate, decedând în urma impactului cu solul.

"Inculpata a fost reţinută pentru 24 de ore, iar la data de 10.08.2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Vâlcea a admis propunerea procurorului şi a dispus arestarea preventivă a acesteia pentru 30 de zile", a mai transmis sursa citată.

Pompierii au intervenit sâmbătă pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament dintr-un bloc din Alunu, judeţul Vâlcea. O femeie blocată în apartament a fost salvată şi transportată la spital. Un bărbat a fost găsit căzut în stradă, fiind declarat decedat. Din apartament au fost scoase şi 4 butelii.