Pompierii români aflați în misiuni de prepoziționare în Franța și Grecia intervin alături de echipele locale pentru limitarea unor incendii de vegetație și de pădure care afectează Departamentul Var și regiunea Attica, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Pompierii români luptând cu incendiile de vegetație din Grecia - IGSU

În Franța, modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure a fost mobilizat în zona Correns–Châteauvert, din Departamentul Var, unde acționează împreună cu pompierii francezi pentru limitarea și lichidarea incendiilor de vegetație.

Potrivit IGSU, intervenția a implicat atât echipe terestre, cât și mijloace aeriene, inclusiv elicoptere și avioane de stingere. În timp ce aeronavele au executat aruncări succesive de apă asupra focarelor active din zone greu accesibile, pompierii români și francezi au intervenit la sol pentru stingerea și răcirea suprafețelor afectate, realizarea liniilor de apărare și protejarea zonelor aflate în calea flăcărilor.

Obiectivul principal al echipajelor a fost împiedicarea extinderii incendiului din zonele cu vegetație uscată și livezi către masivul forestier din apropiere, unde focul ar fi putut căpăta amploare și pune în pericol comunitățile din vecinătate.

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Salvatorii au desfășurat dispozitive de intervenție pe teren deschis, au asigurat alimentarea continuă cu apă și au realizat bariere de protecție între frontul incendiului și zona împădurită. Totodată, au fost luate măsuri pentru protejarea gospodăriilor din apropierea perimetrului afectat.

IGSU a precizat că intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, pe fondul vegetației uscate și al reliefului accidentat, factori care favorizează propagarea rapidă a focului și impun o coordonare permanentă între echipele terestre și cele aeriene.

Intervenție pe timpul nopții în Grecia

În Grecia, pompierii români au intervenit pe parcursul întregii nopți, alături de pompierii eleni, la un incendiu de vegetație și fond forestier izbucnit în zona localității Veniza, din regiunea Attica, a transmis Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Misiunea acestora a avut ca obiectiv principal protejarea localităților și a zonelor aflate pe direcția de propagare a incendiului. Echipajele au acționat în imediata apropiere a frontului de foc pentru a limita extinderea flăcărilor către locuințe și alte obiective expuse riscului.

Potrivit IGSU, pompierii români au contribuit și la evacuarea și salvarea animalelor surprinse în zona afectată. Condițiile de intervenție au fost deosebit de dificile din cauza schimbărilor repetate ale direcției și intensității vântului, care au modificat permanent comportamentul incendiului. Echipajele au fost nevoite să își adapteze continuu dispozitivul de intervenție și să se repoziționeze pentru a putea acționa în siguranță și eficient.

Operațiunile s-au desfășurat în cooperare cu pompierii eleni și serviciile voluntare pentru situații de urgență, iar intervenția coordonată a contribuit la limitarea propagării incendiului și la protejarea comunităților aflate în pericol.

După misiunea desfășurată fără întrerupere pe timpul nopții, modulul român s-a retras în baza de operații pentru refacerea capacității de intervenție și pregătirea tehnicii.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a precizat că pompierii români din Franța și Grecia rămân în stare de operativitate și sunt pregătiți să intervină în continuare, în funcție de evoluția incendiilor și de solicitările autorităților locale.