A murit în incendiile din Spania, în timp ce vorbea la telefon cu soţia lui: "Așa s-a terminat totul"

S-a întors să îşi salveze pisicile, dar asta avea să îi aducă sfârşitul. Un britanic a murit în incendiile devastatoare din Spania, captiv în maşină, în timp ce era cu soţia sa la telefon. Autoritățile încearcă să identifice cel puțin 12 victime.

Un cetățean britanic care a încercat să scape din incendiile de vegetație devastatoare care au lovit Spania în weekend a murit în timp ce vorbea la telefon cu soția sa, potrivit Daily Mail.

Incendiile din sudul Spaniei au provocat până acum moartea a cel puțin 12 persoane și au obligat sute de oameni să își părăsească locuințele. Penelope Howe, originară din Wolverhampton, a declarat pentru The Times că soțul unei prietene de-ale sale și-a pierdut viața în timpul evacuării.

Ultimul rămas bun la telefon

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Howe, în vârstă de 54 de ani, care locuiește în apropiere de Bedar, a povestit: „Este într-o stare profundă de șoc. La un moment dat, el a trebuit să oprească și ea a vorbit cu el la telefon. Luase pisicile și era blocat în mașină. Au vorbit în ultimele minute. Așa s-a terminat totul.”

Autoritățile cred că majoritatea victimelor incendiului erau cetățeni britanici și belgieni. Alte 23 de persoane sunt considerate în continuare dispărute, astfel că bilanțul victimelor ar putea crește.

Autoritățile spaniole au anunțat că au prelevat material genetic de la cele 12 persoane confirmate decedate. Până în prezent, victimele nu au putut fi identificate, în condițiile în care rudele acestora se deplasează în Spania pentru a furniza probe ADN de comparație.

Acuzaţii grave după incendii

Oficialii susțin că unele dintre decese s-ar fi produs după ce victimele nu ar fi respectat recomandările autorităților de a rămâne adăpostite în locuințe.

Fiul unui cetățean belgian care a murit în incendiu contestă însă această versiune și susține că serviciile de urgență nu le-au oferit oamenilor indicații clare.

Virologul belgian Thomas-Wolf Verdonckt a declarat pentru Reuters că a vorbit la telefon cu tatăl său, Stanislas, un om de afaceri în vârstă de 63 de ani, cu puțin timp înainte de ora locală 21:00, joi seară, în timp ce incendiul se apropia de satul montan Bedar, din provincia Almeria, în sud-estul Spaniei.

Stanislas s-a numărat printre cele opt victime ale incendiului alimentat de vânt care au fost găsite moarte într-o vale aflată sub zona Paraje el Curato, unde acesta locuia, la periferia localității Bedar, potrivit fiului său în vârstă de 33 de ani.

Verdonckt, care locuiește în Belgia, s-a deplasat în Spania după incendiu și a discutat cu vecinii care au supraviețuit.

El susține că niciun oficial nu a informat grupul că incendiul se îndrepta spre zona în care se aflau și nici că ar fi fost mai sigur să rămână în locuințe decât să fugă.

„Oamenii care au murit nu au încălcat niciun ordin, pentru că nu a fost dat niciun ordin. Nu le-au fost oferite informații”, a spus el. „Au început să fugă abia când flăcările erau aproape peste ei. Aceasta a fost ultima lor soluție.”

Autoritățile susțin însă că oficialii locali și polițiștii au mers din ușă în ușă sau au sunat locuitorii pentru a le transmite instrucțiuni privind evacuarea în siguranță sau adăpostirea în locuințe, în funcție de modul în care incendiul avansa rapid în fiecare zonă.

Primarul localității Bedar, Angel Collado, a afirmat că i-a îndemnat pe membrii grupului din care făcea parte și Stanislas Verdonckt să rămână adăpostiți.

Guvernul regional al Andaluziei, care coordonează serviciile de urgență și administrația locală, precum și Garda Civilă spaniolă, implicată în operațiunile de salvare, nu au răspuns imediat solicitărilor de a comenta afirmațiile lui Verdonckt.

Șeful guvernului regional din Andaluzia, Juan Manuel Moreno, a anunțat că incendiul a fost între timp stabilizat.

„Vești bune. După mai multe zile foarte dificile”, pompierii au declarat stabilizat incendiul din municipalitatea Los Gallardos, a scris acesta pe platforma X.

1.000 de persoane pot reveni la casele lor

El a precizat că aproximativ 1.000 de persoane care mai erau evacuate vor putea reveni la casele lor.

Suprafața arsă a rămas la aproximativ 6.600 de hectare, după ce incendiul nu a mai avansat în cursul zilei de sâmbătă.

Premierul Pedro Sanchez urmează să viziteze luni zona devastată de incendii.

Vehicule carbonizate se află încă pe mai multe drumuri unde oamenii au rămas blocați în timp ce incendiul, care s-a deplasat extrem de rapid, a avansat cu viteze de până la 100 de metri pe minut.

Autoritățile au menținut bilanțul oficial la 12 morți și au avertizat că numărul exact al persoanelor dispărute rămâne incert până la finalizarea autopsiilor și identificarea cadavrelor recuperate.

Oficialii au precizat că multe dintre victime ar putea fi cetățeni străini.

Procesul de identificare a fost îngreunat de dificultățile întâmpinate în colectarea probelor ADN de la rude, multe dintre familii fiind nevoite să călătorească din alte țări.

În ciuda îmbunătățirii situației, Garda Civilă a planificat pentru duminică o nouă verificare a zonei afectate, pentru a se asigura că nicio victimă nu a rămas neidentificată sau dispărută.

„Garda Civilă a intrat în peste 250 de locuințe pentru a verifica dacă nu se afla nimeni în interior, iar acum va efectua o ultimă verificare a întregii zone, pentru a confirma că nu a mai rămas nimeni”, a declarat Virginia Barcones, secretar general pentru Protecție Civilă, pentru postul public de televiziune din Spania.