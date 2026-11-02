Părinţii a 3 copii minori din Neamţ, reţinuţi sub acuzaţiile de viol, corupere sexuală şi violenţă în familie

Părinţii a trei copii minori au fost reţinuţi, luni, fiind acuzaţi de mai multe infracţiuni, între care viol asupra unui minor, corupere sexuală a unui minor şi violenţă în familie, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Părinţii a trei copii minori din Neamţ, reţinuţi sub acuzaţiile de viol, corupere sexuală şi violenţă în familie - Arhivă

Suspecţii sunt un bărbat în vârstă de 28 de ani şi soţia acestuia, în vârstă de 29 de ani, iar la domiciliul acestora a fost efectuată o percheziţie.

Cei doi suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore

"Se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie, în formă continuată, viol săvârşit asupra unui minor, în forma continuată, corupere sexuală a minorilor, în formă continuată, determinarea sau înlesnirea întreţinerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori, în formă continuată şi rele tratamente aplicate minorului", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Ramona Ciofu.

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Cei doi suspecţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi vor fi prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă. Acţiunea a avut loc în cadrul operaţiunii "JUPITER", sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române. La investigaţii au participat poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Neamţ.