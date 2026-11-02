Primar dat în judecată de fostul profesor pentru titlul de "Cetățean de Onoare": "Trebuia să-l las repetent"

La 85 de ani, un profesor l-a chemat pe primarul din Vaslui în instanță pentru că nu i-a acordat titlul de "Cetățean de Onoare". Nemulțumit de modul în care i-a fost analizată candidatura, Dumitru Marin, fost profesor al edilului Lucian Braniște, cere suspendarea acestuia din funcție și obligarea Consiliului Local să-i acorde distincția.

Profesorul Dumitru Marin are 85 de ani și o problemă: primarul municipiului Vaslui, care i-a fost și elev, nu i-a acordat distincția de „Cetățean de Onoare” al municipiului, așa cum acesta consideră că merită. Supărat, profesorul Marin a depus la Tribunalul Vaslui o solicitare prin care cere, printre altele, suspendarea din funcție a primarului și „obligă” Consiliul Local Vaslui să-i acorde distincția, scrie Mediafax.

Profesorul Marin consideră că-și merită distincția prin faptul că a adus o contribuție importantă la viața culturală a județului Vaslui.

În solicitarea către instanță, acesta a depus mai multe documente menite să-i ateste activitatea întinsă pe mai multe decenii și invocă revista „Meridianul Cultural Românesc”, despre care spune că are 1 311 colaboratori din 33 de țări.

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Potrivit publicației Vremea Nouă, profesorul contestă modul în care administrația locală a gestionat candidatura sa la distincția de „Cetățean de Onoare”.

„A fi Cetățean de Onoare este un drept, nu o bunăvoință de primar”

„Consider că a fi Cetățean de Onoare este un drept, nu vreo bunăvoință de primar”, spune acesta în documentele depusae la instanță.

În susținerea argumentelor pentru care ar trebui să-i fie acordată distincția, profesorul, care vorbește despre sine la persoana a III-a, scrie:

„Evident, cât este Braniște primar, nu va trece o asemenea hotărâre de Consiliu, dar D.V. Marin are 85 de ani și 3 luni, iar împotriva timpului nu poate lupta”.

Supărările profesorului

Extrem de supărat, Dumitru Marin cere suspendarea fin funcție a primarului Braniște și „pedepsirea lui conform legii”.

El argumentează că, de-a lungul timpului, primarul ar fi avut tupeul să refuze dialogul cu reprezentanții publicației sale și nu ar fi permis organizarea unor lansări de carte în cadrul evenimentelor culturale ale municipiului.

„Cerem pedepsirea conform legii a cetățeanului Braniște Lucian, care se crede mai presus de lege”.

„Vă înșală cineva din primărie”

După instanță, a venit și rândul Consiliului Local Vaslui, unde profesorul a contestat modul în care administrația locală a fost reprezentată în proces.

„Vă înșală cineva din primărie. Nu zic că primarul”, le-a spus Marin consilierilor locali, care a susținut că mandatul acordat juristului ar fi avizat reprezentarea Consiliului Local, în timp ce documentele depuse la primărie ar urmări apărarea simultană a instituției, a primarului și a Consiliului Local.

Consiliera locală Luminița Vârlan i-a răspuns și i-a transmis că dosarul candidaturii sale la titlul de Cetățean de Onoare a fost analizat în Comisia de Cultură și Învățământ, unde s-a constatat că lipsesc documente.

„Mă faceți să îmi fie rușine că mi-ați fost profesor”

„În momentul în care dosarul va fi complet, va intra în analiză și va primi un aviz pentru a veni în plen”, a declarat aceasta.

Vârlan l-a îndemnat totodată pe profesor să adopte un ton mai moderat:

„Mă faceți să îmi fie rușine că mi-ați fost profesor”.

Potrivit informațiilor prezentate despre dosar, instanța a dispus suspendarea cauzei din cauza nerespectării obligațiilor procedurale.

Cererea fusese depusă în numele societății SC Cvintet Te-Ra, deși solicitările privind suspendarea primarului și acordarea titlului îl privesc pe Dumitru Marin ca persoană fizică.

Procedura de ordonanță președințială nu a tranșat fondul disputei.

Procesul principal dintre profesor, Primăria Vaslui, primarul Lucian Braniște și Consiliul Local nu a început încă.