Decizie rară în Justiţie într-un caz de agresiune între mai multe copile. O fată de 14 ani este cercetată sub control judiciar, alături de o altă adolescentă de 16 ani pentru că au bătut o fată de 12 ani. Scenele violente au fost filmate de ceilalţi copii care au asistat la conflictul care s-a întâmplat în Călăraşi. Imaginile sunt greu de privit: victima nu se poate apăra de loviturile venite de la adolescentele care au încolţit-o.

Chiar dacă sunt și ele minore, cele două agresoare pot răspunde penal pentru faptele lor, pentru că au peste 14 ani.

Inițial, acestea au fost reținute timp de 24 de ore de polițiști, iar apoi au fost plasate de procurori sub control judiciar și sunt cercetate într-un dosar penal de lovire sau alte violențe.

Ce pedeapsă riscă cele două fete

Riscă fiecare câte doi ani de detenție, iar pedeapsa se poate majora cu o treime. Asta pentru că victima este minoră la rândul ei.

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Fetița bătută în văzul celorlalți copii are doar 12 ani. A avut nevoie de trei zile de îngrijiri medicale, iar adolescentele care au agresat-o nu au voie să încerce să ia legătura cu ea, sau să se apropie de ea.

Părinții altor două fete care au sub 14 ani au fost amendați de polițiști pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.