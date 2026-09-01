"Sunt în fața blocului." Patru cuvinte care, în ultima vreme, pot pune pe fugă un curier și pe jar un client. Pentru că "livrare la adresă" a ajuns să aibă mai multe interpretări. Pentru client, adresa e ușa apartamentului. Pentru curier, uneori e ușa blocului. Și de aici începe disputa. Curierii se plâng că nu pot urca de fiecare dată până la apartament, într-o zi cu zeci de livrări.

"Uite, asta este lada frigorifică, congelatorul pe care l-am cărat până aici", povestește Cristina.

După ultima experiență cu un curier, Cristina a rămas cu o mare dezamăgire, dar și cu... febră musculară.

"Are undeva la 70 de kilograme și curierul mi le-a lăsat jos. Le-am explicat - sunt singură acasă, stau la etajul 2, am nevoie să mi le aducă până la ușă. "Da, nicio problemă, o să fie un cost suplimentar". Am ajuns să plătesc undeva la 180 de lei doar pe transport și mi le-a trântit jos în fața blocului și a zis că de acolo mă descurc, că el până acolo a fost plătit", povestește Cristina.

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De ce livrarea la ușă nu mai este o obișnuință

Obișnuința ca livrarea să nu se mai facă la ușă a început în pandemie, când schimbul de colete se făcea în aer liber.

Reporter: "Și le-ai zis vreodată să urce?"

Bărbat: "De câteva ori, dar după m-am dat bătut."

Reporter: "N-a urcat?"

Bărbat: "Nu, pentru că ori inventează tot felul de scuze, adevărul e că s-ar putea să-i fie lene."

Femeie: "Mai sunt care urcă, majoritatea preferă să coborâm noi decât să urce ei."

Reporter: "Și coborâți sau anulați livrarea?"

Femeie: "Coborâm. Din ce mai aud, au foarte mult de lucru, foarte multe comenzi de livrat."

Dezbateri în online privind "legea nescrisă" a curierilor

În online, legea "nescrisă" a curierilor a provocat o dezbatere, iar amabilitatea livratorilor e în funcție de județ.

"Eu refuz livrarea dacă nu urcă la ușă și după fac plângere. Nu comand nimic critic și urgent de pe internet și așa procedez."

"De multe ori trebuie să mă duc după ei la 3-4 blocuri distanță. Zici că ei sunt punct de colectare, nu livratori."

"Eu am comandat livrare cu 2 oameni pentru o mașină de spălat (+100 lei extra). Ghici ce... eu am fost al doilea om care a cărat mașina până în apartament..."

"Din ce aud e ceva ce se întâmplă în Cluj și Sibiu cel puțin. Oamenii din București primesc coletele la ușă", spun oamenii.

"În cazul în care ajung la noi reclamații din partea clienților, aceștia pot fi sancționați în mai multe moduri, pot primi avertismente, pot avea discuții cu superiorii direcți, pot primi și sancțiuni financiare sau se pot lua alte măsuri disciplinare", spune directorul de comunicare al unei companii de curierat, Adriana Manu.

În cazul în care primesc plângeri, firmele de curierat pot sancționa livratorii atât financiar, cât și disciplinar. De asemenea, în cazul în care livrarea a fost plătită, pot fi făcute și plângeri la Protecția Consumatorului.