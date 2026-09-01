Soarta celor mai mari două conflicte ale planetei s-a discutat astăzi în Kârgâzstan. 17 șefi de state și guverne, în frunte cu Vladimir Putin și omologul chinez Xi Jinping, s-au așezat la aceeași masă, iar veștile nu sunt bune. Presați de Donald Trump să pună capăt războiului din Ucraina și să nu mai sprijine Iranul, cei doi lideri au transmis sfidători că resping amestecul în treburile lor interne și că relația Moscova - Beijing va fi tot mai solidă.

Cu ochii lumii ațintiți pe ei, Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit chiar în prima zi a summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, gândită ca o alternativă a NATO. Au lăudat relația dintre țările lor, iar Beijingul s-a arătat gata să avanseze discuțiile pentru gazoductul Puterea Siberiei 2, care ar urma să transporte 50 de miliarde de metri cubi de gaze anual.

"Sub îndrumarea noastră strategică și datorită eforturilor comune, fundamentul relațiilor China-Rusia va fi mai solid, ritmul nostru va fi sincronizat, iar perspectivele vor fi mai luminoase", a spus președintele Chinei, Xi Jinping.

Iar relația bună nu este doar la nivelul președinților, se laudă Putin.

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"Fluxul turistic a crescut cu 43% în prima jumătate a anului. Suntem pregătiți să colaborăm pentru a face ca regimul fără vize să fie permanent - dacă partea chineză consideră acest lucru posibil și util", spunea președintele rus Vladimir Putin.

Declarațiile sunt un semnal indirect către Washington că Xi Jinping va sprijini în continuare Rusia în războiul din Ucraina. De la 3.700 de kilometri distanță de Moscova, Putin le-a dat principalilor aliați o demonstrație de putere. A ordonat un atac cu rachete balistice și drone care a ucis 12 oameni.

Putin, enervat de cuvintele premierului Indiei şi preşedintelui Turciei

Liderul de la Kremlin refuză negocierile directe cu Zelenski. Săptămâna trecută, el nu a mai vrut să se vadă cu șeful CIA sosit la Moscova după ce i s-a transmis mesajul acestuia - că Moscova ar trebui să încheie un acord până ce lucrurile nu se înrăutățesc. Spre nemulțumirea lui, Putin a auzit aceleași cuvinte de la premierul Indiei și președintele turc.

"Trebuie să renunțăm la războiul fără sfârșit și să ne îndreptăm spre încetarea războiului", spunea premierul Indiei, Narendra Modi.

"Noi, Turcia, ne asumăm responsabilitatea de a rezolva conflictele din jurul nostru prin dialog și diplomație", a declarat președintele Turciei, Recep Erdogan.

Liderii au făcut front comun în spatele Iranului

În declarația finală a summitului, nu s-a făcut nicio referire la Ucraina. Liderii au făcut front comun în spatele Iranului, care face parte din organizație, și au cerut rezolvarea conflictului pe cale diplomatică.

"Rusia este solidară cu poporul iranian. Admirăm curajul și rezistența dumneavoastră în lupta pentru interesele naționale", a mai spus președintele rus Vladimir Putin.

În Asia, Putin și ceilalți șefi de state și guverne au fost primiți nu cu pâine și sare, ci cu miere și boorsoki, un aluat tradițional prăjit.

Apoi, ei au participat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor, care a rivalizat ca spectacol cu Jocurile Olimpice.