Rechizite şcolare cu risc chimic: UE lansează mai multe alerte. Cum poţi identifica produsele neconforme

Un procent de 68,6% dintre alertele europene referitoare la rechizitele şcolare neconforme indică un risc chimic, în timp ce 22,9% vizează riscuri pentru mediu şi 20% riscuri de sufocare, potrivit unei informări transmise de InfoCons.

Conform sursei citate, 5,7% produse de tip rechizite şcolare au înregistrat un risc de leziuni.

În cazul riscului chimic, InfoCons prezintă exemplul unor caiete cu pixuri.

"Capacul din plastic al notebook-ului are concentraţii excesive de ftalat de bis(2-etilhexil) (Dehp) şi cadmiu (valoare măsurată până la 9,7% şi, respectiv, 0,07% în greutate). Aceşti ftalaţi pot dăuna sănătăţii copiilor, provocând posibile daune sistemului lor reproducător. Cadmiul este nociv pentru sănătatea umană, deoarece se acumulează în organism, poate deteriora rinichii şi oasele şi poate provoca cancer. Produsul nu este conform cu Regulamentul Reach", precizează sursa citată.

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Un alt produs semnalat este o carcasă pentru creion din plastic, comercializată online.

"Materialul plastic al produsului are o cantitate excesivă de ftalat de bis(2-etilhexil) (Dehp) (valoare măsurată: 14,3 % din greutate). Dehp poate dăuna sănătăţii, cauzând posibile daune sistemului reproducător. Produsul nu este conform cu Regulamentul Reach", menţionează InfoCons.

Alertele europene vizează şi produse care prezintă riscuri pentru mediu.

"Produsul conţine compuşi înrudiţi cu acidul perfluorocarboxilic (PFCA) şi o cantitate excesivă de compuşi înrudiţi cu acidul perfluorooctanoic (PFOA) (valori măsurate: 1094,6 mg/kg şi, respectiv, 548,2 mg/kg). PFCA şi PFOA se bioacumulează în fauna sălbatică, prezentând un risc pentru mediu. Produsul nu este conform cu Regulamentul privind poluanţii organici persistenţi (POP)", se arată în document, cu referire la un rucsac.

InfoCons semnalează şi riscul de sufocare în cazul unui notebook cu pix.

"Din cauza dimensiunii lor necorespunzătoare şi a fluxului de aer de ventilaţie, capacul şi vârful stiloului injector (pen-ului) pot obstrucţiona căile respiratorii dacă sunt înghiţite, creând un risc de sufocare. Produsul nu este conform cu Regulamentul privind siguranţa generală a produselor şi nici cu standardul ISO 11540", precizează organizaţia.

Totodată, printre alertele prezentate se află şi un rucsac cu airbag, încadrat la risc de leziuni.

"Plierea incorectă a produsului poate creşte timpul de umflare al airbagului, ceea ce duce la leziuni. Produsul nu este conform cu Regulamentul privind echipamentele individuale de protecţie (EIP)", se menţionează în informare.

InfoCons recomandă părinţilor să verifice produsele înainte de achiziţionare.

"Atenţie! Înainte de a achiziţiona produsele de tip rechizite şcolare, accesaţi secţiunea Alerte din cadrul Aplicaţiei Europene InfoCons pentru a vă asigura ca produsele pe care doriţi să le achiziţionaţi nu fac sau nu au făcut obiectul alertelor emise de Uniunea Europeană, doar printr-o simplă căutare în bara de meniu din aceast secţiune - "căutare". Rămâi informat cu InfoCons Protecţia Consumatorului", transmite organizaţia.