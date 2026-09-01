Bărbat de 72 de ani, găsit mort în Lacul Buftea. Poliţiştii încearcă să stabilească cauza decesului

Descoperire tragică în Buftea. Un bărbat de 72 de ani a fost găsit fără viaţă în Lacul Buftea, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili în ce împrejurări s-a produs decesul. Trupul neînsufleţit a fost transportat la Medicină Legală pentru necropsie.

Potrivit IPJ Ilfov, polițiștii au fost sesizați, la data de 31 august, prin apel la 112, cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit fără semne vitale în Lacul Buftea, din orașul Buftea.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, împreună cu un medic legist din cadrul Serviciului de Medicină Legală Ilfov.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că persoana decedată este un bărbat în vârstă de 72 de ani, din orașul Buftea.

Articolul continuă după reclamă

În acest sens, cercetările sunt continuate de polițiști, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, a mai precizat IPJ Ilfov.i a fost ridicat și transportat la Serviciul de Medicină Legală Ilfov, în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzei decesului.