ANIMAŢIE. Plan anti-potop în Bucureşti: cinci rezervoare uriaşe vor fi construite

Cum poate fi ferit Bucureștiul de un nou potop? Specialiştii sunt convinşi că au găsit soluţia. Şi nu este la suprafață, ci sub pământ. Cinci rezervoare uriașe ar urma să preia apele ploilor torențiale și să reducă riscul unor noi inundații. Primul astfel de bazin, îngropat în pământ este situat în estul oraşului şi va fi în curând funcţional, iar acum au început lucrările la un al doilea. Marea provocare va fi însă construirea unui rezervor enorm, cât 40 de piscine olimpice, chiar în faţa Palatului Parlamentului

Aşa arată străzile Capitalei după fiecare ploaie puternică. Cantităţi uriașe de apă ajung într-un timp foarte scurt în rețeaua de canalizare, care nu mai face față. Soluția propusă de specialiști este construirea unor bazine de retenție, care să preia surplusul de apă.

În Sectorul 3, operatorul de apă a construit deja primul bazin de retenție pe strada Lunca Cetății. Este instalat la 7 metri adâncime și are rolul de a prelua apa de ploaie din cartierul învecinat, aflat într-o zonă inundabilă. În perioada următoare va fi finalizat și sistemul de canalizare care se va lega la cel existent.

Investiție de 70 milioane de lei

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Investiţia, la care se lucrează de doi ani, se ridică la aproape 70 de milioane de lei. "Avem bazinul propriu-zis, avem 5 separatoare de hidrocarburi, apa de pe stradă trebuie filtrată, epurată și apoi poţi să o pompezi în mediul natural. Sub acest teren există un bazin mare de retenţie pentru ape pluviale de 2.000 m3", a explicat Alexandru Moldovan, director general adjunct Apa Nova.

Un singur bazin nu poate rezolva problema unui oraș de peste 2 milioane de locuitori. De aceea, planul autorităților prevede o rețea de astfel de rezervoare subterane, amplasate în punctele cele mai vulnerabile ale Capitalei.

Sub Parcul Izvor, la 10 m adancime va fi construit cel mai mare bazin pentru stocarea apelor pluviale din București. Deocamdată este doar la stadiul de idee, însă proiectul prevede o capacitate de 100.000 de metri cubi de apă. Ca să vă faceţi o idee asta ar însemna cât 40 de piscine olimpice, suficient, spun autorităţile, pentru a reduce riscul inundațiilor în centrul Capitalei.

Cinci rezervoare uriașe, instalate în Capitală

Apa de ploaie din zonele înalte ar urma să fie direcționată către bazinul din Parcul Izvor, unde va fi stocată temporar. În loc să ajungă dintr-o dată în canalizare și să suprasolicite sistemul, apa va fi evacuată treptat în râul Dâmbovița. Pe același principiu va fi construit un alt bazin sub Parcul Operei, cu o capacitate de 20.000 de metri cubi.

Pe lista investițiilor se mai află un bazin în Tineretului, aflat în construcție, un altul în Parcul Carol, aflat în faza studiului de fezabilitate, și bazinul de la Lunca Cetății, deja finalizat.

"Canalizarea nu a fost proiectată pentru a suporta asemenea debite de apă. Deci, soluția este să ducem apa din canalizare în râul Dâmbovița, care are forma unui canal de altfel. Evident, vorbim despre niște proiecte mari, niște bazine mari pentru că e vorba de fenomene care se vor repeta din ce în ce mai des și este vorba despre debite foarte, foarte mari de apă", a declarat Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.

"Bucureştiul nu are o pantă foarte mare, cea mai mare cotă este 90 şi ceva de m în zona de N şi 50 de metri cea mai mică. Diferența de relief nu ajută o scurgere rapidă", a explicat geologul Ioan Munteanu.

Edilii spun că aceleași rezervoare subterane pot fi folosite în perioadele de secetă, pentru irigarea spațiilor verzi.