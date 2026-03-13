Un incendiu devastator a curmat viaţa unei fetițe de cinci ani, la Topalu, în Constanţa. Fratele ei, cu doi ani mai mare, e internat la Terapie Intensivă la Bucureşti. Mama copiilor e şi ea în stare gravă după ce a încercat să-şi salveze pruncii din flăcări. Noroc cu un vecin curajos care a reuşit să-i scoată pe toţi pe un geam.

Irina şi fratele ei dormeau când a izbucnit vâlvătaia. În casă cu ei erau atât mama cât şi bunicul, dar flăcările s-au extins cu prea mare repeziciune.

"De aici, de aici a plecat tot. El avea pătuţul lui acolo, Irinuca acolo dormea. Acolo a găsit-o vecinul, acolo a găsit-o pe Irinuca", spune Lucian, unchiul.

"Am fost la muncă aseară şi m-a sunat un vecin de-al meu: vino repede acasă că îţi arde casa şi sunt copiii aici. Când am venit acasă ea era acolo pe jos, copiii erau unul lângă altul. Robert plângea acolo, suferea, fata era inconştientă nu mai sufla", spune Irinel Neacşu, tatăl copiilor.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 22. Cei doi fraţi dormeau când flăcările au cuprins locuinţa. Mama copiilor a încercat să îi salveze pe cei doi micuţi, însă nu a reuşit. Fetiţa de cinci ani a murit intoxicată cu monoxid de carbon. Medicii care au ajuns aici la faţa locului au resuscitat-o însă la finalul protocolului a fost declarat decesul.

Bilanţul ar fi putut fi mult mai grav

Noroc cu un vecin care s-a aruncat în flăcări şi a reuşit să-i scoată pe toţi din casă. Pe băiatul de şapte ani, medicii din Constanţa au decis să îl transfere în Capitală. E intubat, la Terapie intensivă, cu arsuri pe jumătate din corp.

"Un alt minor, în vârstă de şapte ani, a fost transportat la spital cu arsuri de gradul II. Iar o femeie în vârstă de 26 de ani a fost transportată tot la spital, cu arsuri de gradul III, pe o suprafaţă de aproximativ 50% din corp", spune Oana Manoilă, purtător de cuvânt ISU Dobrogea.

"Păcat, vă daţi seama. Copiii de 5 şi de 7 ani, mama tânără. Păcat, o tragedie foarte mare", spune un vecin.

"În casă eram, dormeam. Şi m-am trezit din instinct când am văzut foc pe balcon", spune bunicul fetei.

"Nu am avut (n.r probleme) nici cu soba, nici cu priza, cu nimic nu am avut. Nu ştiu ce s-a întâmplat deloc", spune bunica fetei.

O anchetă a poliţiştilor va stabili cu exactitate de la ce a pornit incendiul.

