Este anchetă în desfăşurare la Serviciul de Ambulanţa Bacău. Mama unei fetiţe de un an şi 11 luni acuză angajaţii că au întârziat nepermis intervenţia. În drum spre spital, s-au oprit să cumpere pepeni de pe marginea drumului, iar copila, care se simţea rău, a ajuns la spital abia după două ore.

Apelul la 112 a fost făcut de către mamă. Fetița de un an și 11 luni avea febră. Imediat a fost trimis la fața locului un echipaj de ambulanță cu asistent medical. Femeia a fost preluată alături de copilă și urmau să fie duse la spitalul din Bacău.

Pe traseu, însă, au trecut pe lângă o tarabă unde se vindeau fructe și legume. Fără să stea prea mult pe gânduri, șoferul de pe ambulanță a oprit, iar timp de aproape 10 minute și-a făcut cumpărăturile. Asta în timp ce era filmat de către femeia care se afla împreună cu copilul bolnav în ambulanță. Apoi și-a continuat traseul, dar starea micuței s-a înrăutățit, așa că ambulanța a oprit din nou.

În loc să-i ofere ajutorul, femeia a fost coborâtă de echipaj din ambulanță, iar în soare a început să-și curețe singură copilul. Acum mai multe anchete au fost deschise în acest caz, mai ales că nu este primul scandal în care este implicat Serviciul Județean de Ambulanță din Bacău.

Articolul continuă după reclamă

În urmă cu două luni, un adolescent și-a pierdut viața în curtea școlii după ce, cei de la dispecerat au catalogat greșit urgența și au trimis mult prea târziu la fața locului un echipaj cu medic.