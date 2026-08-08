Canicula continuă să facă probleme în întreaga Europă! Temperaturile urcă, iar odată cu ele cresc şi preţurile alimentelor la nivel global. Arşiţa loveşte dur culturile, iar efectele sunt în lanţ. Costul produselor a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani şi jumătate. Căldura insuportabilă creşte şi riscul de incendii. Noi fronturi de foc ameninţă Spania şi Serbia!

De două zile, pompierii sârbi luptă cu flăcările care ameninţă o rezervaţie naturală, situată la 50 de kilometri de capitala Belgrad. Până acum, mai bine de 700 de hectare au fost făcute scrum. Salvatorii acţionează atât din aer, cât şi de la sol.

Peste 700 de hectare, mistuite de flăcări în Serbia

"Incendiul este unul de proporţii. Suprafaţa cuprinsă de flăcări este uriaşă. Sunt sute de hectare. Foarte mult. Pagubele sunt uriaşe. Este o pădure tânără de pini", a declarat un localnic.

Articolul continuă după reclamă

Flăcările au ajuns extrem de repede într-un sătuc, foarte aproape de casele oamenilor. Din acest motiv, autorităţile au decis evacuarea localnicilor. Neputincioşi, oamenii s-au resemnat şi au părăsit zona în lacrimi. Din fericire, nu au fost raportate victime până în acest moment.

Probleme sunt şi în Spania. Un incendiu izbucnit peste noapte în comuna Vall d'Alba din provincia Castellón a alertat autorităţile. Localnicii au primit alertă pe telefon să rămână în case şi să închidă ferestrele. Mai multe ferme şi case din zonă au fost evacuate de urgenţă.

Canicula persistă şi în Franţa, unde riscul ca noi focare să izbucnească este foarte ridicat. Vizate sunt trei departamente din sud-estul ţării. Sunt aşteptate 36 de grade în zonele de câmpie.

Arşiţa împinge în sus preţurile alimentelor la nivel global

Odată cu temperaturile, cresc şi preţurile alimentelor la nivel global. Arşiţa loveşte dur culturile, iar efectele se văd. Costul produselor a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani şi jumătate. Preţurile cerealelor au crescut cu 3,4% faţă de luna iulie. Criza e alimentată şi de conflictul din Ucraina şi Orientul Mijlociu.