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Video Filmul incidentului din Olt: un tată și-a lăsat copilul în mașină, cu cheile în contact. Au dispărut imediat

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Editor Ana Maria Munteanu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.10.2026, 16:46 | Modificat la 14.10.2026, 16:46

Un individ beat şi fără permis a furat o maşină cu tot cu un copil care se afla în ea, apoi a provocat un accident pe o şosea din Olt. Autoturismul era oprit în faţa unei case, iar tatăl fetiţei de 7 ani intrase pentru câteva secunde în curte. 

În imaginile surprinse după accident, se vede cum mai mulţi șoferi opresc și intervin pentru a scoate copilul din mașina avariată, pentru că a fost rănit. Cel mic a fost preluat imediat de o echipă medicală și a fost transportat la spitalul din Slatina, unde primește în continuare îngrijiri de specialitate.

Arestat pentru 30 de zile

Viața lui nu este pusă în pericole în acest moment, a scăpat din fericire cu răni ușoare.Dar cum s-a ajuns aici? Ei bine, înainte de accident a fost lăsat singur în mașină, cheile erau de asemenea în contact și ce a urmat pare desprins mai degrabă din filmele de acțiune.

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Individul de 59 de ani s-ar fi urcat la volanul mașinii, deși era beat și nu avea permis de conducere. Dar nu a ajuns prea departe, nu a apucat să meargă nici măcar un kilometru. A pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina într-un cap de pod. Ulterior a fost imobilizat, dus la audieri, pe numele lui a fost deschis un dosar penal, iar magistrații au decis plasarea lui în arest preventiv pentru 30 de zile.

Ana Maria Munteanu
Ana Maria Munteanu
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