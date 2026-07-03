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Şoferul care a lovit mortal o copilă de 6 ani s-a predat. Le-a spus poliţiştilor că a fugit de frica oamenilor

Şoferul care a lovit mortal o copilă de 6 ani s-a predat. Le-a spus poliţiştilor că a fugit de frica oamenilor Şoferul care a lovit mortal o copilă de 6 ani s-a predat. Le-a spus poliţiştilor că a fugit de frica oamenilor - Shutterstock | Ilustraţie
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Redactia Observator | Timp citire: 2 minute
Publicat la 03.07.2026, 16:26 | Modificat la 03.07.2026, 16:27

O fetiţă de şase ani, aflată pe bicicletă, a murit după ce a fost lovită de o autoutilitară în Vişeu de Jos, judeţul Maramureş. Şoferul de 52 de ani a plecat de la locul accidentului şi s-a prezentat la Poliţie, susţinând că s-a temut de reacţia agresivă a oamenilor adunaţi în zonă.

Potrivit datelor comunicate de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Maramureş, Mihaela Ardelean, poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Leordina au fost sesizaţi prin apel unic de urgenţă 112 despre faptul că pe raza localităţii Vişeu de Jos s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, scrie Agerpres.

"La faţa locului au intervenit şi poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Vişeu de Sus, iar din primele verificări a reieşit că un bărbat de 52 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi surprins şi accidentat o minoră de 6 ani, care se deplasa pe o bicicletă, pe acelaşi sens de mers. Din nefericire, echipajul medical sosit la faţa locului a constatat decesul minorei de 6 ani", a precizat sursa citată.

Şoferul vinovat, speriat de revolta oamenilor din zonă, a fugit de la locul faptei, mergând la sediul Poliţiei Oraşului Vişeu de Sus, unde a anunţat producerea evenimentului rutier.

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"Ca urmare a reacţiei persoanelor de prezente la faţa locului, manifestată imediat după producerea accidentului rutier, prin revoltă şi atitudine agresivă faţă de conducătorul auto, acesta ar fi părăsit locul faptei şi s-ar fi deplasat de îndată la sediul Poliţiei Oraşului Vişeu de Sus, unde a anunţat producerea evenimentului rutier şi cauzele pentru care nu a rămas pe loc. Ulterior, acesta a revenit la faţa locului, iar poliţiştii au efectuat testarea cu aparatul etilotest şi drugtest. Rezultatul testărilor a fost negativ. Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrei de sânge. Poliţiştii continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz", a mai transmis Mihaela Ardelean.

Redactia Observator
Redactia Observator
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