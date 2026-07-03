Video Biserică monument istoric din Maramureș, veche de peste 300 de ani, distrusă de un incendiu
Biserica de lemn "Sfântul Ilie" din satul Posta, județul Maramureș, monument istoric vechi de peste 300 de ani, a fost distrusă aproape în totalitate în urma unui incendiu izbucnit vineri dimineață. Flăcările au cuprins întregul lăcaș de cult și turla de aproximativ 25 de metri înălțime, iar autoritățile și reprezentanții Episcopiei au demarat o anchetă pentru stabilirea cauzelor incendiului.
Biserica veche de peste 300 de ani din satul Posta a fost distrusă în întregime în urma unui incendiu izbucnit în cursul dimineţii de vineri, a informat purtătorul de cuvânt al ISU Maramureş, Adriana Şanta.
"Lăcaşul de cult a fost distrus de incendiu aproape în întregime", a spus Adriana Şanta.
La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat, prin ardere violentă, pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi. Flăcările au cuprins şi turla bisericii, cu o înălţime de circa 25 de metri, existând pericolul iminent de prăbuşire a structurii.
La faţa locului au intervenit trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autoscară pentru intervenţie şi salvare de la înălţime, două echipaje de prim ajutor SMURD, o cisternă pentru alimentare cu apă şi două autospeciale de primă intervenţie şi comandă.
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Conform unei informări a biroului de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, biserica de lemn "Sfântul Ilie" din localitatea Posta era monument istoric, categoria A (1675).
Episcopia a stabilit o comisie care se va deplasa în satul Posta în consultare cu ISU Maramureş, pentru a stabili cauzele, şi după caz, vinovăţiile. În acest context se va întocmi un raport de urgenţă pentru a lua măsurile care se impun.
De asemenea, instituţia a punctat faptul că, la fiecare şedinţă, Episcopul Iustin le atrage atenţia preoţilor asupra responsabilităţii protejării monumentelor istorice şi bunurilor de patrimoniu, verificarea paratrăsnetelor din timp în timp şi, după caz, înlocuirea lor cu echipamente compatibile cu violenţa furtunilor în aceste vremuri.