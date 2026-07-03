Fetiță de 6 ani pe bicicletă, ucisă de o autoutilitară în Maramureș. Șoferul a fugit de la locul accidentului

O fetiță de 6 ani și-a pierdut viața vineri dimineață, în localitatea Vișeu de Jos, județul Maramureș, după ce bicicleta pe care se afla a fost lovită de o autoutilitară. Potrivit polițiștilor, șoferul speriat de revolta martorilor a părăsit locul accidentului fără încuviințarea autorităților și este cercetat în acest caz.

Fetiță de 6 ani, ucisă de o autoutilitară în Maramureș. Șoferul a fugit de la locul accidentului - arhivă

UPDATE: IPJ Maramureş anunţă, vineri, că, după producerea accidentului, martorii s-au manifestat agresiv la adresa şoferului.

"Acesta ar fi părăsit locul faptei şi s-ar fi deplasat de îndată la sediul Poliţiei Oraşului Vişeu de Sus, unde a anunţat producerea evenimentului rutier şi cauzele pentru care nu a rămas pe loc. Ulterior, acesta a revenit la faţa locului, iar poliţiştii au efectuat testarea cu aparatul etilotest şi drugtest. Rezultatul testărilor a fost negativ", a precizat Poliţia.

Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrei de sânge.

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Cum s-a produs accidentul

O fetiţă de 6 ani a murit, vineri, după ce bicicleta cu care se deplasa a fost lovită de o autoutilitară, pe un drum din Vişeu de Jos, judeţul Maramureş. Şoferul a fugit de la faţa locului, potrivit News.ro.

"La data de 3 iulie a.c., în jurul orei 09.35, poliţiştii din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Leordina au fost sesizaţi prin apel unic de urgenţă 112 despre faptul că, pe raza localităţii Vişeu de Jos, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane", anunţă, vineri, IPJ Maramureş.

Sursa citată a precizat că, din primele verificări, a reieşit că un bărbat de 52 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi surprins şi accidentat o minoră de 6 ani, care se deplasa pe o bicicletă, pe acelaşi sens de mers.

"Din nefericire, echipajul medical sosit la faţa locului a constatat decesul minorei de 6 ani. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ", au precizat poliţiştii.

Aceştia anunţă, de asemenea, că şoferul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei.

Cercetările sunt efectuate în continuare de poliţişti pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.