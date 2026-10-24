Una dintre cele mai aşteptate premiere de film. "Fjord", cel mai nou film al lui Cristian Mungiu, cu care regizorul a câştigat râvnitul Palme d'Or, ajunge în această seară la Ateneul Român. Şi nu ni se promite o seară uşoară, de relaxare, ca la cinema. Ci una care să ne pună pe gânduri. Pentru că, ştim, dincolo de distribuţia fantastică, povestea filmului este una apăsătoare.

Proiecţia de gală de astăzi de la Ateneul Român face parte dintr-un eveniment naţional. Filmul va putea fi văzut simultan, începând cu ora 18:00, în mai multe cinematografe din Capitala şi din ţară. "Fjord", în regia lui Cristian Mungiu, a avut o primă avanpremieră naţională, în vară, pe 15 iunie, atunci când filmul a fost difuzat simultan în 19 cinematografe din 52 de oraşe.

Pentru cei care nu au prins bilete astăzi, filmul va avea premiera naţională la începutul anului viitor pe 15 ianuarie, iar premiera va fi inaugurată de un eveniment special la Sala Palatului. "Fjord" a avut un parcurs internaţional inedit. Pelicula este propunerea României la categoria "Cel mai bun film internaţional" la premiile Oscar din 2027.