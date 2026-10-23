Dacă se spune că pereţii au urechi, prizele au ajuns să aibă şi "ochi". Vorbim despre un incident neobişnuit anchetat la Mediaş. O tânără a depus plângere la Parchet, după ce în timpul unui sejur cu prietenii la o cabană închiriată a descoperit în cameră mai multe camere video cu microfoane. Tânăra a vorbit despre experienţa înfricoşătoare şi pe reţelele de socializare.

Acest lucru este în anchetă la acest moment. Știm din spusele tinerei care a denunțat aceste fapte, informația potrivită căreia organizatorul petrecerii a recunoscut că el a montat aceste dispozitive. Vorbim despre o petrecere organizată la o cabană din Avrig, în județul Sibiu.

Spionaţi de prietenii lor

Tânăra și soțul ei au descoperit în cameră un accesoriu, așa o numită priză dublă, care avea un dispozitiv ce filma imagini de înaltă definiție, cu sunet, și era orientat către patul din acea cameră.

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De asemenea, un alt dispozitiv era în baie, tot într-o priză, orientat către cabina de duș. Organizatorul petrecerii a recunoscut că el a montat aceste dispozitive, dar procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig, cei care anchetează acest caz, sunt cei care trebuie să stabilească adevărul celor întâmplate.

Tânăra a denunțat aceste fapte într-o postare pe TikTok, o postare care până la acest moment a adunat aproximativ 700.000 de vizualizări.