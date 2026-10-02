Toamna îşi pune amprenta de culoare în curţile şi grădinile românilor, iar crizantemele sunt, fără îndoială, vedetele acestui sezon. Cererea este mare în această perioadă, iar iubitorii au de unde alege. De la soiuri cu flori mici şi delicate până la plante spectaculoase, crizantemele sunt disponibile pentru toate gusturile şi buzunarele. Preţurile pornesc de la câţiva lei şi pot creşte în funcţie de soi, dimensiunea plantei şi numărul florilor. Iar vestea bună pentru cei care vor să se bucure cât mai mult de explozia de culoare este că, îngrijite corespunzător, crizantemele pot rămâne înflorite săptămâni întregi.

Printre zecile de soiuri și nuanțe, Anamaria își caută cele mai frumoase crizanteme care să-i transforme curtea. Se oprește, admiră culorile și alege cu grijă fiecare ghiveci. Atât îi trebuie pentru ca toamna să prindă culoare în casa ei.

"Cu siguranţă aceasta va ajunge pe blatul de la bucătărie pentru că este fenomenal de frumoasă. O pată de culoare e mereu binevenită într-o grădină, într-o amenajare. Este de toamnă, împrospătează orice grădină, orice aranjament, orice jardinieră. Prefer culorile un pic mai extravagante", spune AnaMaria.

Iar în sere este explozie de culoare.

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"În acest sezon sunt vedetele. Sunt diferite nuanţe cromatice, sunt foarte frumoase ca formă şi de o calitate superioară. Rezistă foarte bine în condiţiile de afară, chiar şi la temperaturi de până la minus două grade, înflorirea ţine aproximativ cinci săptămâni", spun oamenii.

Crizantemele au umplut și piețele, iar prețul pornește de la 10 lei și poate ajunge până la 30 de lei.