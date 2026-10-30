Nicuşor Dan, prezent la fostul club Colectiv. A depus o coroană de flori şi a vorbit cu rudele victimelor

Preşedintele Nicuşor Dan a depus o coronă de flori la fostul club Colectiv, la 11 ani de la tragedia care a provocat moartea a 65 de persoane şi rănirea altor peste 160.

Şeful statului a sosit, vineri după-amiază, la fostul sediu al clubului Colectiv, din Sectorul 4 al Capitalei, pentru a depune o coroană de flori în memoria victimelor care au murit în urma incendiului izbucnit din cauza unor artificii, în timpul concertului trupei Goodbye to Gravity.

Preşedintele Nicuşor Dan a stat de vorbă cu rude ale victimelor.

În seara de 30 octombrie 2015, câteva sute de tineri se aflau în clubul Colectiv din fosta fabrică Pionierul din Bucureşti, unde asistau la concertul trupei rock Goodbye to Gravity, care îşi lansa albumul "Mantras of War". La ora 22.32, în timpul concertului a izbucnit un incendiu din cauza unor artificii de pe scenă, iar focul s-a extins rapid în câteva secunde.

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În acea noapte, 27 de tineri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 162 au fost răniţi şi transportaţi la unsprezece spitale din Bucureşti. În săptămânile care au urmat, 37 dintre supravieţuitori au murit în spitale. În vara lui 2016, un alt supravieţuitor din Colectiv, a cărui prietenă şi-a pierdut viaţa în incendiu, a murit. Bilanţul - 65 de morţi. Tânărul, a cărui prietenă a murit în Colectiv, s-ar fi sinucis. "Este vorba de un băiat ale cărui traume au continuat, aşa cum continuă în cazul tuturor victimelor din Colectiv", spunea atunci Eugen Iancu, preşedintele Asociaţiei Colectiv.

În 3 noiembrie 2015, mii de oameni au ieşit în stradă şi au cerut demisia premierului Victor Ponta, a vicepremierului Gabriel Oprea şi a primarului sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone. A doua zi, Victor Ponta a demisionat. Tot atunci, şi-a anunţat demisia şi primarul sectorului 4, Cristian Popescu Piedone.

Dincolo de bilanţul celor aproape 11 ani de litigii, dosarele aflate încă pe rol arată că disputa juridică legată de Colectiv nu s-a încheiat. În prezent, aceasta se desfăşoară pe mai multe planuri: recuperarea de către ISU a unor despăgubiri plătite victimelor, cereri civile formulate de victime şi de supravieţuitori, proceduri privind stabilirea instanţei competente şi contestaţii în anulare formulate de condamnaţi.